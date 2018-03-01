"Как беспризорники": Тутберидзе разочаровала олимпийская форма россиян

Тренер фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой Этери Тутберидзе раскритиковала форму российских олимпийцев. Наставник призналась, что специально не надевала ее во время Игр.



Тутберидзе заявила, что в одежде для российских спортсменов чувствовала себя беспризорником. И, по ее мнению, вопрос по поводу качества формы нужно адресовать не Международному олимпийскому комитету, а производителям. "Она была сделана без души. Я себе не позволяю так плохо одеваться", – цитирует ее "Спорт-Экспресс".

Во время общения с журналистами Тутберидзе поблагодарила профильную федерацию за помощь во время соревнований. "Нам ежедневно помогали пройти этот адов путь, путь самурая, решая наши мини-вопросы, мини-проблемы. Большое складывается из маленького. Это путь не в четыре года, а порядка десяти лет", – заявила она.

Тутберидзе добавила, что сама практически ничего сделать не может. Она выполняет только функции наставника. "А результат складывается из мелких и больших вопросов. Если не будет людей рядом, то ничего не будет. Я не одна делаю результат", – подчеркнул тренер.

Говоря о планах на будущее, Тутберидзе отметила, что готовиться к следующим Играм в Китае фигуристки начали еще четыре года назад. По ее словам, все получится, если Загитова и Медведева смогут вновь отказаться от всех благ на несколько лет ради наград Олимпиады, передает Sports.ru.