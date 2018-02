Предатель Родченков шокировал новой внешностью

Судя по кадрам, Родченков сбрил усы, покрасил волосы и подкорректировал губы. Его преображение поистине шокирует, поскольку перемены действительно кардинальные. Мужчина заявил, что операция была сделана из соображений безопасности.

"Есть информация, что моя жизнь находится под угрозой", – отметил информатор Всемирного антидопингового агентства. Он добавил, что принял все меры по собственной защите. Пока доступен только анонс передачи, которая выйдет в эфир 11 февраля на телеканале CBS.

По данным СМИ, информатору сделали ряд пластических операций по изменению внешности в рамках программы защиты свидетелей в США. Именно поэтому он давал показания на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеоконференции, скрывая за экраном свое новое лицо.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG