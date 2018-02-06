Дацюк и Ковальчук явились на Игры под военную песню

Бурную встречу устроили болельщики российской хоккейной команде, которая прилетела 6 февраля в Сеул. Прибывшие на Олимпиаду-2018 атлеты рассказали, что так же тепло к ним отнеслись сотрудники миграционной службы и коллеги-спортсмены.

Хоккеисты проведут в Южной Корее заключительный этап подготовки к Олимпийским играм – 2018. Горячая встреча, которую устроили спортсменам фанаты "Красной машины", не оставила россиян равнодушными.

"Очень приятно, когда вот так встречают. Здесь будет важна поддержка болельщиков. Она всегда важна, и тут – особенно. У нас все в порядке. Чуть-чуть подустали из-за перелета, но втянемся быстро. Пока расписания нет, все мысли – о тренировках, восстановлении и акклиматизации", – рассказал журналистам нападающий сборной Илья Ковальчук. С ним полностью согласен легендарный форвард, капитан российской команды Павел Дацюк.

���� Катюша! Сборную России по хоккею мощно встретили в Корее pic.twitter.com/7KxkRZIfm5 — СЭ Хоккей (@hockey_se) 6 февраля 2018 г.

Тренерский штаб уже определился с некоторыми тройками. Как отметил главный наставник команды Олег Знарок, конкретнее можно будет сказать через несколько дней – время у спортсменов еще есть.

"Все по плану, ничего спонтанного нет. С некоторыми тройками мы уже определились, но у нас есть немного времени, чтобы подготовиться. Здесь уже отпускать до конца не будем, дадим физики чуть-чуть и проведем пару силовых тренировок", – поделился планами Знарок. Он добавил, что атлеты ощущают некоторую тяжесть, ведь все ждут от них только победы, пишет "Спорт-экспресс".

���� Очень круто! Как хоккейную сборную России встречали в Корее pic.twitter.com/yGk5A2Ivt7 — СЭ Хоккей (@hockey_se) 6 февраля 2018 г.

Команда Олега Знарка 10 февраля проведет контрольный матч с Кореей. "Красная машина" начинает турнир в группе В. Первый матч россияне проведут против словаков 14 февраля. На групповом этапе хоккейного турнира россиян ждут встречи со Словенией 16 февраля и США 17 февраля.