Загитова отвесила низкий поклон Путину
Не ехать на Олимпиаду в Южную Корею было нельзя, уверена Алина Загитова. Золотой призер Игр в Пхенчхане выразила благодарность президенту России Владимиру Путину.
"Огромное спасибо, низкий поклон ему", – сказала фигуристка журналистам. По ее словам, Путин сделал многое для России. Загитова подчеркнула, что поездка на Игры – заветная мечта каждого спортсмена.
Фигуристка беседовала с прессой перед церемонией вручения наград победителям Олимпиады. Она состоялась в Екатерининском зале Кремля. Золотые медалисты – сборная страны по хоккею – получили из рук президента России орден Дружбы. Этой же награды удостоились победительница олимпийского турнира по женскому одиночному катанию Алина Загитова, серебряный призер Евгения Медведева и лыжники Александр Большунов и Денис Спицов.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени президент вручил фигуристам Екатерине Бобровой и Наталье Забияко, Михаилу Коляде, Владимиру Морозову, Дмитрию Соловьеву, Евгении Тарасовой, Александру Энберту, лыжникам Юлии Белоруковой, Андрею Ларькову, Алексею Червоткину, скелетонисту Никите Трегубову.
Бронзовые призеры Игр-2018 Илья Буров, Семен Елистратов, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Сергей Ридзик и Анастасия Седова удостоены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, передает "Р-Спорт".
Как писали Dni.Ru, российская фигуристка Алина Загитова выиграла соревнование одиночниц на Олимпиаде в Пхенчхане. Это была первая золотая медаль России на Играх-2018. В произвольной программе 15-летняя Загитова набрала 156,65 балла, заняв первое место. После короткой программы юная россиянка также шла первой, попутно установив мировой рекорд. Общий балл – 239,57.
Серебряную медаль завоевала Евгения Медведева – 238,26. За произвольную программу Женя получила столько же баллов, сколько и ее юная соперница. Третьей стала представительница Канады Кэтлин Осмонд – 231,02. Еще одна россиянка – Мария Сотскова – заняла 8-е место, сумев отыграть четыре позиции после провала в короткой программе.
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