Дерзкая победа Загитовой на Олимпиаде была предсказуема

23 февраля 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане, опередив свою соотечественницу Евгению Медведеву более чем на балл. Девочки установили сразу два мировых рекорда, оставив позади более 20 соперниц.

Алина Загитова принесла российской сборной первую золотую награду на Олимпиаде-2018, получив в сумме 239,57 балла за короткую и произвольную программы. Ранее ее соотечественница Евгения Медведева набрала 238,26 балла, завоевав серебро.

Детская мечта и судьбоносное имя

Алина родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. Девочка росла в семье известного хоккейного тренера Ильназа Загитова, который по наставлению жены, ярой поклонницы фигурного катания, поставил Алину на коньки еще совсем маленькой. Спорт, казалось бы, сопровождал юное дарование с самой колыбели: девочка была названа в честь легендарной гимнастки Алины Кабаевой, которая безмерно вдохновляла семью Загитовых. Поначалу наставления родителей не слишком воодушевляли маленькую Алину: она несколько раз бросала фигурное катание из-за легкомысленного отношения к, как ей казалось, хобби. Однако в семь лет к девочке пришло озарение – было решено полностью посвятить себя спорту.

Под покровительством Тутберидзе

Уже в 13-летнем возрасте Алина Загитова в своих успехах на пару голов опережала сверстниц, тренируясь у ижевского тренера Натальи Антиповой. Было решено попытать удачу в Москве и попасть в команду легендарного тренера Этери Тутберидзе. Под ее покровительством уже блистали звезды российского спорта: Юлия Липницкая брала золото на ЧЕ, Сергей Воронов – серебро на Олимпиаде в Сочи. Однако на пути к мечте встали первые трудности: Тутберидзе оказалась слишком требовательной, а новая система подготовки еще только начала приживаться. Девочка вылетела из группы, не отзанимавшись и три месяца. Алина осталась одна наедине с холодной столицей, проживая в квартире бабушки.

Преодоление жутких травм

После потери тренера, ради которого пришлось возложить все на алтарь, пришли и новые беды: на одной из тренировок Алина неудачно упала, сломав руку, после чего заработала еще одну травму – перелом стопы на разминке перед Спартакиадой. Подавленная чередой неудач, Загитова чуть не похоронила свою мечту. Несмотря на это, Алина пыталась заново встать на коньки. Прогресс шел с невероятным трудом. Не в силах смотреть на мучения дочери, Загитовы решают вернуть девочку в родной Ижевск, а дальше история стала похожа на сюжет жизнеутверждающего кино. Неожиданно для всех Этери Тутберидзе предложила Алине вернуться в команду – этот шанс девочка упустить не могла.

Молниеносный путь к вершине

Весь последующий период промчался для Алины будто по трамплину: от не самых впечатляющих результатов на юниорских турнирах России, Словении и Франции до высших наград в чемпионатах России и Европы. Далее последовало серебро на зимней Олимпиаде-2018 в командном турнире. Однако кульминация наступила 23 февраля 2018 года: лучший результат в женском одиночном катании – абсолютный мировой рекорд и долгожданное золото для нашей сборной.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) Фев 25, 2018 в 4:46 PST

По словам Загитовой, она до сих пор не может поверить в свою победу. Еще вчера не известное в международном первенстве имя теперь – номер один в мире! Два главных фаворита Олимпиады – Алина Загитова и Евгения Медведева – уже успели поблагодарить олимпийскую команду и лично президента за возможность представлять свою страну несмотря ни на что. Также молодые спортсменки выразили друг другу уважение и взаимоподдержку.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) Дек 10, 2016 в 1:57 PST

"Это слезы выплеска эмоций. Наверное, я много чего держала в себе, я не могу точно определить, что это за эмоции. Просто чаша перелилась. Я всегда здраво оцениваю ситуацию. Алина вкалывала, как много-много-много мужиков, чтобы добиться этой медали. Я видела это изо дня в день", – комментирует подготовку Алины Загитовой ее старшая коллега Медведева. Вопреки свалившимся на плечи трудностям, превозмогая физическую и ментальную боль от череды падений, она нашла в себе силы не сойти с намеченного пути. Невероятная выносливость и стойкость, а также неподдельная любовь к своему делу помогли хрупкой 15-летней фигуристке стать обладательницей предназначенного ей титула мировой рекордсменки и стать гордостью страны. Теперь можно с уверенностью сказать, что имена девочек, а также новый триумф в портфолио звездного тренера Этери Тутберидзе увековечены в истории мирового спорта.