В США плюются желчью из-за триумфа Загитовой

В США со злобой встретили победу 15-летней школьницы Алины Загитовой на Олимпиаде в Корее. На спортсменку набросились с критикой, на ее защиту встал комментатор Дмитрий Губерниев.

Триумф фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на Играх стал настоящим ударом для Запада. Некоторые американские спортсмены и судьи так и не смогли смириться с тем, что Россия получила первое золото Олимпиады.

В США специалисты начали буквально плеваться желчью в 15-летнюю чемпионку. Например, ее раскритиковал фигурист Пол Уайли, которому удалось завоевать серебро на Играх в 1992 году.

"Она катается слишком медленно. Еле едет по льду. Это же просто смешно", – заявил он. По мнению спортсмена, Загитова не должна во время проката прогуливаться по арене, как по бульвару. "Посмотрите на медленную Загитову и на то, как Нагасу (фигуристка из США – Прим. ред) порхает на льду перед тройным акселем", – отметил Уайли.

Раскритиковал Загитову и американский арбитр Джо Инман. Он считает, что судьи должны были снизить ей оценку. Специалист уверен, что программа российской чемпионки была несбалансированной. "Обе части должны быть сложными. С нее нужно было снять два балла", – цитирует его USA Today.

Ответил на критику российский комментатор Дмитрий Губерниев. Он написал о триумфе Загитовой на своей странице в социальной сети Instagram.

"Эти мерзавцы осуждают и обсуждают 15-ти летнюю девочку??? Гениального ребенка!!!! Хотят добраться до наших детей??? (Орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – отметил журналист. Он уверен, что лучшим ответом завистникам стала золотая медаль Загитовой.

Публикация от Дмитрий Губерниев�� (@guberniev_dmitry) Фев 23, 2018 в 6:33 PST

Напомним, что школьница принесла России первую награду высшей пробы на Олимпиаде в Корее. Ее главная соперница и подруга Евгения Медведева получила серебро.