Болельщицу из Северной Кореи прилюдно наказали за поддержку США
Болельщицы из КНДР активно поддержали своих фигуристов Таэ Ок Рем и Чу Сик Кима, передает "Газета.ru". После них на лед вышли американские спортсмены Алексе Шимеки-Книрим и Крису Книриму. Одна из северокорейских девушек из группы поддержки попыталась похлопать и им, однако быстро получила по рукам от своей бдительной соседки. Произошло это на глазах у всего стадиона и под прицелом камер.
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