Скандал в Пхенчхане: у вице-чемпионки Игр пытались отобрать флаг России

С экс-президентом Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Светланой Гладышевой произошел неприятный инцидент после окончания лыжного командного спринта на Олимпиаде. У горнолыжницы хотели забрать флаг нашей страны.

Вице-чемпионка Игр-1994 в Лиллехаммере развернула советский флаг, аналогичный тому, что был поднят солдатами Красной армии над Рейхстагом в 1945 году. Таким образом спортсменка попыталась ознаменовать серебряную медаль российских лыжников.

Организаторы Олимпиады в Пхенчхане сразу попытались отобрать его у Гладышевой, но она вступила в борьбу. "Я не уберу этот флаг. Это флаг моей нации. Величайшей в мире", – цитирует вице-чемпионку "Спорт-Экспресс".

Как писали Dni.Ru, 21 февраля лыжники Денис Спицов и Александр Большунов пополнили российскую копилку наград медалями Олимпиады-2018, завоевав серебро в командном спринте. Спортсмены показали результат 15 минут 57,9 секунды. Победителями стали норвежцы Мартин Сундбю и Йоханнес Клэбо (15 минут 56,2 секунды), бронзу завоевали французы Морис Манифика и Ришар Жув (15 минут 58,2 секунды).



Олимпийская чемпионка Гладышева: Я не уберу этот флаг. Это флаг моей нации. Величайшей в мире. pic.twitter.com/lbzZsE1KsV — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 21 февраля 2018 г.

Ранее на Олимпиаде Спицов стал четвертым в скиатлоне, завоевал бронзу в гонке на 15 километров свободным стилем, а также серебро – в эстафете. Большунов стал серебряным призером в эстафете и завоевал бронзу в спринте классическим стилем.

Гладышева с флагом, который поднимали над Рейхстагом pic.twitter.com/ARn2xNVxuD — СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 21 февраля 2018 г.

А вот женской команде повторить свой "бронзовый" успех эстафеты не удалось. "Все нормально, смогли только на девятое место сегодня. Это тоже, как я считаю, неплохо. Не лыжи плохо катили, а я плохо проходила спуски. С лыжами все было в порядке. Усталость накопилась, эмоциональная больше, нежели физическая", - приводит слова лыжницы Юлии Белоруковой "Р-Спорт".