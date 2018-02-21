"Я не девочка": россиянин заплакал из-за олимпийской медали

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на Олимпиаде в Пхенчхане. После победы спортсмен не смог сдержать слез.



Сергей Ридзик оригинально описал свою реакцию на завоевание бронзовой медали на Олимпиаде. "Я не расплакался, я заплакал. Я не девочка, чтобы расплакаться. Поэтому я заплакал как мужик", – цитирует спортсмена RT.

"Я давно мечтал об олимпийской медали и благодаря тем, кто меня поддерживал, смог выиграть бронзу", – добавил он. "Когда упал, подумал, что сейчас важнее всего просто финишировать, поэтому очень старался. На самом деле нацеливался на золото, но доволен и бронзой, потому что раньше не бывал на подиуме", – цитирует атлета "Спорт-экспресс".

Сергей признался, что очень устал после соревнования и многочисленных интервью, поэтому хочет поскорее сдать допинг-тест и отправиться домой. Кроме того, он пообещал тщательно изучить свое выступление. "В финальном заезде был контакт – мне помешали, из-за чего я упал. Хочу проанализировать все при просмотре", – цитирует его "Р-Спорт".

"Но меня это все не особо волнует. Хоть с бронзой, но с медалью еду домой", – подчеркнул Ридзик.

Президент федерации фристайла России Алексей Курашов: “Обидно, что в финале случилось падение, ведь Сергей Ридзик боролся за золото. Но и бронзовая медаль – большая победа для нашего фристайла. У нас очень молодая и перспективная команда. Сергей показал себя бойцом”. pic.twitter.com/fOJWhN9HSa — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 21 февраля 2018 г.

"Для этого мы работали четыре года, и он смог проявить характер. Сложно сказать, было ли это ожидаемо, ведь это ски-кросс, уже бывший олимпийский чемпион не смог пройти в восьмерку. Сергей мог рассчитывать и на большее, но, к сожалению, произошло это падение", – цитирует ТАСС тренера фристайлиста Александра Долгова.

Напомним, в финальном заезде Сергей Ридзик упал после столкновения с канадцем Кевином Друри, но смог войти в призовую тройку и заработать медаль. Золото взял спортсмен из Канады Брэдли Леман, серебро – швейцарец Марк Бишофбергер.