За кого болеть на Олимпиаде 15 февраля

В шестой день Игр в Пхенчхане ждем золота от фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Болельщиков ждет волнительный олимпийский день.

После успешной короткой программы, по итогам которой Тарасова и Морозов уступили лишь 0,7 балла китайцам Суй Вэньцзин – Хань Цун, можно рассчитывать на победу. Чтобы увидеть последние разминки, надо встать пораньше. Российская пара стартует последней. Начало всех соревнований – в 4:30 по мск.

Скелетон на Олимпиаде-2018 будут представлять от нашей страны Никита Трегубов и Владислав Марченков. Первый на тренировках показывал результаты в первой тройке, но за победу будет биться очень тяжело. Тем не менее, будем болеть за россиян. 15 февраля пройдут две попытки из четырех. Начало – в 4:00 и 5:30 по мск.

В керлинге после разгрома от сборной Великобритании команде Виктории Моисеевой надо собраться и выдать победную серию. Во втором туре наши играют против Китая. Начало – в 3:05 по мск.

Единственной представительницей" Олимпийских атлетов из России" в женском слаломе будет 19-летняя Анастасия Силантьева. Пожелаем удачи нашей соотечественнице. Начало запланировано на 4:00 по мск, вторая попытка – в 7:45.

Без Татьяны Ивановой в санной эстафете нашей сборной будет сложно претендовать на медали. При условии не провального выступления Екатерины Батуриной и невероятного прорыва от наших мужчин, возможно, у нас есть шансы зацепиться за пьедестал. Начало – в 15:30 по мск.

В лыжных гонках возлагаем надежду на Наталью Непряеву. После удачного дебюта наших лыжников мы вправе рассчитывать не просто на "хорошее выступление". В гонке на десять километров свободным стилем ждем от россиянок борьбы за медали. Начало в 9:30 по мск.

После двух разгромов от Канады и США наши девушки-хоккеистки наконец встретятся с командой, равной нам по силам, – Финляндией. В ней определится судьба третьего места в группе А и то, на кого мы выйдем в четвертьфинале. Это будет либо Швейцария, либо Швеция. Начало – в 10:40 по мск.