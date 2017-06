Роналду показал своих близнецов

Легендарный футболист поделился своей радостью в Twitter. "Я счастлив, теперь у меня две новых любви в жизни", – подписал пост Криштиану. Пользователи Сети поздравили молодого отца и выразили свои искрение поздравления. За короткое время запись собрала 56 586 ретвитов и 143 469 отметок "Нравится".

Отметим, Роналду объявил о том, что стал отцом близнецов, после проигрыша Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций чилийцам. Он заявил, что покидает расположение сборной. Ранее в Сети появились сведения о том, что 8 июня суррогатная мать родила форварду близнецов. Сообщалось, что они получили имена Ева и Матеу,

Как писали Dni.Ru, сообщение футболиста стало официальным подтверждением информации о появлении на свет его сыновей. Он подчеркнул, что детей увидит в первый раз и очень рад этому событию.

So happy to be able to hold the two new loves of my life ❤ pic.twitter.com/FIY11aWQm9