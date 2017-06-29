Роналду сбежал из России из-за рождения близнецов

Лидер португальской футбольной сборной Криштиану Роналду не примет участие в матче за третье место на Кубке конфедераций. Ему пришлось покинуть Россию из-за рождения сыновей.

О решении досрочно покинуть чемпионат Криштиану Роналду сообщил на своей странице в соцсети Facebook. "Я был на службе в национальной команде душой и телом, хотя у меня только родились двое детей", – написал спортсмен. "Президент Португальской футбольной федерации и тренер сборной проявили ко мне отношение, которое я не забуду", – добавил он, имея в виду разрешение отправиться к новорожденным.

Сообщение Роналду стало официальным подтверждением информации о появлении на свет его сыновей. Футболист подчеркнул, что детей увидит в первый раз и очень рад этому событию.

Кроме того, лидер португальской сборной прокомментировал поражение от команды Чили. По его словам, достичь желаемых результатов не удалось. "Но я уверен, что мы будем продолжать дарить радость португальцам", – заключил Роналду.

Ранее в Сети появились сведения о том, что 8 июня суррогатная мать родила форварду близнецов. Сообщалось, что они получили имена Ева и Матеу, однако официального подтверждения данных пока не поступало.

У Роналду родились близнецы!

Теперь официальная инфа✅

Это мальчики и они появились на свет 8 июня от суррогатной матери

Мои поздравления ������ pic.twitter.com/NfVlr5u3wD — лавли (@storyofvandi) 29 июня 2017 г.

Напомним, 28 июня португальская сборная уступила чилийской команде в серии пенальти со счетом 0:3 в матче полуфинала Кубка конфедераций в Казани. Борьба за третье место начнется в 21:00 мск 29 июня в Сочи, соперник португальцев станет известен по итогам встречи Мексики с Германией.