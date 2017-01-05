Мирзаев знал стрелявших в него преступников

Коллега жесткого избитого Расула Мирзаев раскрыл подробности страшного происшествия. По его словам, спортсмен сам пустил преступников в дом, так как хорошо их знал.

Друзья и знакомые продолжают приходить в больницу к Расулу Мирзаеву, на которого было совершено ужасное нападение в преддверии Нового года. Одним из тех, кому удалось пообщаться со спортсменом, оказался его коллега по боям без правил Мартин Афашагов.

Он рассказал, что Мирзаев сам впустил в дом преступников. "Он ведь хорошо знаком с теми, кто на него напал – поэтому и открыл им спокойно дверь своей квартиры", – заявил Афашагов. Спортсмен отметил, что слухи о том, что Мирзаев подкараулили у подъезда – неправда.

При этом спортсмен подтвердил, что нападение на Расула никак не связано с его карьерой. "Тут какая-то личная месть – знаете, ненавистники есть у каждого, и никто не смотрит, что ты там какой-то знаменитый", – добавил он.

Тем более, это Дагестан, Кавказ – сами понимаете

Афашагов отметил, что у Мирзаев практически не было возможности защититься во время нападения. "Они же напали исподтишка. Представьте: в тебя стреляют из травмата, потом этим травматом начинают бить по голове", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".

Фото опубликовано Расул Мирзаев (@rasul_mirzaev_official) Янв 2 2017 в 10:49 PST

По словам спортсмена, сейчас Мирзаев находится в сознании и после операции идет на поправку. Афашагов предположил, что вернуться к тренировкам боец сможет только спустя год.

Били прицельно по голове. Потом, уже полуоглушенного, – дубинкой

Напомним, нападение на Расула Мирзаева произошло в ночь с 30 на 31 декабря 2016 года. Трое дагестанцев, личность одного из которых уже установлена, расстреляли спортсмена, а после избили дубинкой. Ранее сообщалось, что дверь злоумышленникам открыла девушка, которая в этот момент находилась в квартире со спортсменом.