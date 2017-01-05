Раскрыта личность стрелявшего в Мирзаева

Следователи значительно продвинулись в расследовании нападения на известного спортсмена Расула Мирзаева. Им удалось установить личность одного из злоумышленников.

В Следственном комитете России отчитались о промежуточных итогах расследования расстрела Мирзаева, в результате которого тот оказался в больнице. Полиции удалось выяснить, что нападение совершили трое уроженцев Дагестана.

Раскрыта была и личность одного из злоумышленников. Им оказался некий Камиль Аллахвердиев, передает Life.ru. Мирзаев опознал его по фотографии.

Фото опубликовано Black Tiger FIGHT NIGTHS (@rasul____mirzaev) Янв 4 2017 в 11:23 PST

После нападения в палату к Мирзаеву приходили родственники предполагаемых преступников. Известно, что они предлагали ему заключить мировой соглашение, но боец наотрез отказался.

Как писали Dni.Ru, один из друзей Мирзаева уверен, что российскому бойцу отомстили уроженцы Дагестана, после того как он в одном из клубов Москвы заступился за бойца Артема Лобова. "В клубе к Мирзаеву и Лобову подошла компания уроженцев Дагестана. Разговорившись, между Лобовым и ними завязался спор из-за возможного боя между ирландцем Конором Макгрегором и дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым. По мнению ребят из Дагестана, Конор просто побоялся выйти на ринг против Хабиба. Лобов, тренировавшийся в одном клубе с Макгрегором, с ними не согласился", – поделился он.

Фото опубликовано Black Tiger FIGHT NIGTHS (@rasul____mirzaev) Янв 4 2017 в 12:09 PST

Напомним, жестокое нападение на Расула Мизраева произошло в ночь с 30 на 31 декабря. Неизвестные ворвались в его квартиру и расстреляли спортсмена из пневматического оружия. Известно, что преступники избивали самбиста битой и пытались удушить цепью.

В результате происшествия Мирзаев попал в больницу. Судя по публикациям в социальных сетях, он все еще остается под присмотром врачей.