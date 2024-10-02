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Среда 2 октября

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Губернатор Подмосковья обсудил с участниками программы "Время героев" стажировку в правительстве региона

Губернатор Подмосковья обсудил с участниками программы "Время героев" стажировку в правительстве региона
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Стажировка участников программы "Время героев" в правительстве Московской области завершилась. Губернатор региона Андрей Воробьев обсудил результаты с участниками программы, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.

Программа "Время героев", инициированная президентом России, направлена на подготовку участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти. "Школа губернаторов" и конкурс "Лидеры России" стали ориентирами для ее разработки.

"Каждый из вас сделал многое по ту сторону фронта, теперь есть возможность потрудиться здесь. Нам важно обеспечить России Победу по всем направлениям. Если есть желание продолжить служить стране в гражданском секторе, можете всегда рассчитывать на помощь нашей команды", — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Майор Кирилл Лосунчуков, награжденный Орденами "Мужества" и "За военные заслуги", подчеркнул важность программы в контексте поддержки государством патриотически настроенных граждан. Сейчас он намерен продолжать службу в Мининвесте Подмосковья.

Также подполковник Владимир Горох, участник боевых действий в Сирии награжденный Орденом "Мужества", прошел стажировку в нескольких министерствах и администрации Наро-Фоминского округа.

Программа "Время героев" реализуется Высшей школой государственного управления на базе Мастерской управления "Сенеж". Стажировка в правительстве Московской области завершает один из модулей обучения, а далее участников ждут современные технологии управления в Солнечногорске.

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2 октября 2024, 17:48
Фото: Константин Семенец
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