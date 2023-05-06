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Суббота 6 мая

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Крымский мост открыли для движения машин после перерыва

Крымский мост открыли для движения машин после перерыва
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После непродолжительного перерыва движение автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено.

Ранним утром 6 мая в СМИ появилась информация о закрытия Крымского моста для движения автомобилей. Согласно официальной версии, причиной послужили некие технические причины.

Одновременно с этим в Сети появились непроверенные сообщения о работе систем ПВО на севере российского полуострова. Как бы то ни было, спустя всего час после закрытия движения, оно было восстановлено.

Напомним, Крымский мост является самым протяженным в Европе, а также самым большим из всех, когда-либо построенных в России. Он служит для связи Крымского полуострова с материковой частью страны.

В октябре 2022 года украинскими спецслужбами был осуществлен теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли пять человек и обрушились три пролета. Спустя три дня движение было восстановлено частично, в мае 2023 года все последствия взрыва были ликвидированы.

6 мая 2023, 10:24
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/globallookpress.com/
телеграм-канал Mash• Требует проверки

Фоторепортаж

Поехали! Как Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/
Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото:Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин. Кадр youtube.com
Кадр youtube.com

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