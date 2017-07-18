Директор студенческого общежития обучил пса лаять шепотом

Чтобы студенты могли спокойно отдыхать и учиться, директору общежития Брайану Гертлеру пришлось обучить своего пса Дадли тихому лаю. С тех пор жалоб на шум не поступало.

Директор студенческого общежития в штате Иллинойс Брайан Гертлер неоднократно получал жалобы на своего питомца. Учащиеся отмечали, что во время игр собака слишком громко лает, мешая им отдыхать и заниматься.

Чтобы все остались довольны, Гертлер стал учить пса соблюдать тишину. Дрессировки не прошли даром: теперь свое "гав!" Дадли произносит шепотом.