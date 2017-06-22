Названо главное отличие человека от животных

Американские и шведские ученые выявили главное отличие человека от животных. Согласно результатам их исследования, лишь Homo sapiens способен запоминать крупные блоки последовательной информации.

Благодаря способности запоминать большое количество последовательной информации человек может планировать свои действия и прогнозировать будущие события, передает Phys.org. Более того, именно это позволяет Homo sapiens формировать словарный запас и развивать навык общения с другими людьми по мере взросления.

Западные исследователи провели анализ результатов 108 экспериментов над птицами и млекопитающими. Во время исследований у животных наблюдались проблемы с запоминанием последовательности стимулов.

"В нескольких экспериментах животные должны были запоминать порядок, в котором загорались зеленая и красная лампы. Даже такое простое распознавание оказалось для них сложным, и затруднения возрастали вместе с продолжительностью цепочки", – рассказал соавтор исследования Йохан Линд. При этом он подчеркнул, что птицы и млекопитающие так же, как и человек, легко отличали один сигнал от другого, то есть "решали задачу с одним стимулом".

С помощью математической модели эксперты установили, что неприспособленность животных к таким аналитическим действиям, как изучение математики или игры в шахматы, объясняется их неумением запоминать последовательности стимулов. Этим же они объяснили неспособность обученных человеческому языку млекопитающих видеть разницу в словосочетаниях "собака укусила девушку" и "девушка укусила собаку".

Аристотель сказал, что главное отличие человека от животного в том, что он хочет знать.

А у нас счастливые 86% знать ничего не хотят )) — Masha (@arctic_lane) 3 июня 2017 г.

Напомним, ранее исследователи предположили, что человечеству вскоре грозит вымирание из-за стремительного изменения климата. По мнению британских и американских ученых, к концу XXI века три четверти населения Земли будет существовать в условиях невыносимой жары.

