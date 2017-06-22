Названо главное отличие человека от животных

Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
партнеры
Четверг 22 июня
Лента новостей
21:54
Подробности кровавой расправы над официанткой в центре Москвы
21:44
Самые красивые платья церемонии открытия ММКФ
21:35
Тела пропавших зимой юноши и девушки нашли на чердаке
21:14
Как сэкономить на дороге к морю
21:06
В ЕС договорились о продлении санкций против России
21:03
В Нижнем Тагиле детскому хирургу сломали челюсть
20:47
Звезде "Дома-2" устроили травлю из-за смерти "пьяного" мальчика
20:17
ОНФ проконтролирует учреждения социальной сферы
19:59
В деле "пьяного" мальчика нашли нечистую силу
19:47
Вера Глаголева показала красавицу-дочь
19:37
Как не прогореть на обмене валюты в отпуске
19:24
Раскрыта загадка гибели рабочих в Москве
19:02
Россиян напугало падение метеорита под Москвой (видео)
18:58
Михалков забрал себе песни Захаровой
18:52
Обманутых дольщиков приглашают в Госдуму
18:37
Мажор похвастался опасными гонками по Москве (видео)
18:26
Мужчина зарезал официантку в центре Москвы
18:19
В Москве при дорожных работах погибли четыре человека
17:59
Президент сделал министру Силуанову замечание
17:57
На что живут наследные принцы
17:57
ОНФ помогает решить проблемы в здравоохранении
17:29
Фестиваль "Нашествие" выбирает президента
17:28
Стоун рассекретил рабочее место Путина
17:18
Четыре типа курортных разлучниц
17:13
Бывшего мэра судят за дорогие застолья
17:03
Молодой ведущий позвал замуж 49-летнюю Поплавскую
17:00
Акиньшина показала свадебные фото
16:51
В Ставрополье при задержании ранили десятилетнюю девочку
16:28
Неверов опроверг слухи об отставке Тулеева
16:21
Лучшие современные фильмы о войне
16:19
Мужчина с сыном погибли в "электрическом" озере под Иркутском
16:18
В Сети пожаловались на блокировку Google
16:10
Стилист Александр Тодчук оценил наряды звезд на красной дорожке
15:57
Под Вологдой мужчина насмерть забил соседку из-за денег на водку
15:55
Иностранные звезды отказали Никите Михалкову
15:55
Киев нелепо оправдался за унижение Порошенко в США
15:49
Медсестра сняла на видео издевательства над косоглазым ребенком
15:21
Названы любимые фильмы россиян
15:18
В Казахстане разбился пассажирский автобус из России
15:08
Певица Жасмин о муже: Я очень подавлена
15:00
Калининградцы почтили память погибших в годы войны
14:58
В Москве назвали лучшие компании
14:55
Почему Малахов потерпел фиаско
14:54
Астероид оставил Земле два дня до катастрофы
14:26
"Победа" потребовала от девочки деньги за провоз куклы в салоне
14:25
Бизнес-потенциал Ярославской области удостоен высокой оценки
14:24
Как распознать альфонса
13:59
Бурятия представила свой туристический потенциал
13:59
Открылся секс-курорт с системой "все включено" (видео)
13:59
"Холодное танго": когда любовь страшнее смерти
13:52
Неадекватность больной Даны Борисовой поразила Рому Желудя
13:43
Стало известно о коме российского губернатора
13:33
В Москве рухнула база водительских удостоверений
13:31
Располневшая Ольга Дроздова стала неузнаваемой
13:25
Ложь Даны Борисовой довела до слез родных Тимы Брика
13:17
Кражу 677 млн Табакова повесили на тестя Кириленко
13:15
Удивившего Путина почтальона вывели на чистую воду
13:12
Подросток спрыгнул с моста после ЧП с поездом в Москве
13:01
Как в России ищут пропавших на войне солдат
12:54
В гостях у звезды: Анастасия Волочкова
12:46
Женя Малахова: Место актрисы – в буфете
12:43
Модель погибла от взрыва баллона взбитых сливок
12:42
Рыжая из "Ранеток" поплатилась за откровения
12:38
Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой
12:35
Разразился очередной скандал с ТЭФИ
12:29
Названы имена чиновников-миллиардеров
12:18
Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности
12:03
Россия направила Франции ноту протеста после нападения в Ле Бурже
11:59
У родившей Теоны Дольниковой нашелся муж-американец
11:58
Русофобская истерия Порошенко перешла на украинцев
11:28
По России прокатилась волна массовых отравлений алкоголем
11:27
Получивший тюремный срок муж Жасмин обрел свободу
11:18
Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"
11:10
Алена Водонаева о рождении дочери
11:00
На Украине замминистра продала свидание за $350
10:54
"Красная гвоздика" помогает ветеранам
10:54
В центре Москвы под мостом нашли расчлененный труп
10:54
Звезда "Битвы экстрасенсов" неизлечимо больна
10:52
Марион Котийяр пригласила в свою спальню
10:47
Ученые назвали лучшее время суток для кофе-брейка
10:47
В России зажгли свечи памяти
10:35
Москвичей предупредили о сильном ухудшении погоды
10:20
Меньшов обиделся на Крючкову на всю жизнь
10:11
Лучшие города для эмиграции россиян
10:00
Страшные последствия гриппа во время беременности
09:45
Нежность Роналду к девочке-инвалиду растрогала россиян
09:44
Больная Началова вышла в свет
09:38
Смертельным застольем в Подмосковье заинтересовались следователи
09:21
В США признали оплошностью новые санкции против России
09:13
Актриса Лужина рассказала о связи Варлей и известного певца
08:58
Губернатора Тулеева отправили на реабилитацию
08:53
В Москве появился виртуальный двойник Льва Толстого
08:44
На Байкале произошло землетрясение
08:36
МОК решил наказать Россию за Сочи-2014
08:14
Путин рассказал о жертвах ради работы в КГБ
08:07
Подробности массового отравления алкоголем в Подмосковье
07:52
В Париже ограбили российского чиновника
22:06
Повторный анализ сильнее запутал дело "пьяного" мальчика
21:57
Россия отказалась от консультаций с США
21:52
Макрон рассказал об уважении к Путину
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
Бесстыжий Панин разделся перед детьми в Крыму
Максакова в прозрачном платье представила нового ребенка
Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика
Порошенко высмеяли за "мятую" встречу с Трампом
В России решили отменить новогодние выходные
Общество

Названо главное отличие человека от животных

Фото: GLOBAL LOOK press\Gary Burchill
Американские и шведские ученые выявили главное отличие человека от животных. Согласно результатам их исследования, лишь Homo sapiens способен запоминать крупные блоки последовательной информации.
прочитано 358 раз

Благодаря способности запоминать большое количество последовательной информации человек может планировать свои действия и прогнозировать будущие события, передает Phys.org. Более того, именно это позволяет Homo sapiens формировать словарный запас и развивать навык общения с другими людьми по мере взросления.

ПО ТЕМЕ

Эксперты раскрыли секрет кошачьего хвоста

Неправильный прикус портит жизнь человека

Почему фильмы о собаках заставляют плакать

Западные исследователи провели анализ результатов 108 экспериментов над птицами и млекопитающими. Во время исследований у животных наблюдались проблемы с запоминанием последовательности стимулов.

"В нескольких экспериментах животные должны были запоминать порядок, в котором загорались зеленая и красная лампы. Даже такое простое распознавание оказалось для них сложным, и затруднения возрастали вместе с продолжительностью цепочки", – рассказал соавтор исследования Йохан Линд. При этом он подчеркнул, что птицы и млекопитающие так же, как и человек, легко отличали один сигнал от другого, то есть "решали задачу с одним стимулом".

С помощью математической модели эксперты установили, что неприспособленность животных к таким аналитическим действиям, как изучение математики или игры в шахматы, объясняется их неумением запоминать последовательности стимулов. Этим же они объяснили неспособность обученных человеческому языку млекопитающих видеть разницу в словосочетаниях "собака укусила девушку" и "девушка укусила собаку".

Напомним, ранее исследователи предположили, что человечеству вскоре грозит вымирание из-за стремительного изменения климата. По мнению британских и американских ученых, к концу XXI века три четверти населения Земли будет существовать в условиях невыносимой жары.

Автор: Константин Улюкаев22 июня 2017, 20:39

комментарии

Политика

Президент сделал министру Силуанову замечание
Киев нелепо оправдался за унижение Порошенко в США
Путин рассказал о жертвах ради работы в КГБ
В США признали оплошностью новые санкции против России

Шоу-бизнес

Звезде "Дома-2" устроили травлю из-за смерти "пьяного" мальчика
Глюк'oZa и Кондулайнен явились на ММКФ с декольте до пупа
У 86-летнего Краско сдали нервы после обидных слов тещи
Молодой ведущий позвал замуж 49-летнюю Поплавскую

Проишествия

Подробности кровавой расправы над официанткой в центре Москвы
Подросток спрыгнул с моста после ЧП с поездом в Москве
Модель погибла от взрыва баллона взбитых сливок
Prodigy насмерть подавился яйцом

Lifestyle

Иностранные звезды отказали Никите Михалкову
Лучшие современные фильмы о войне
Названы любимые фильмы россиян
"Холодное танго": когда любовь страшнее смерти
Шоу-бизнес

Актриса Лужина рассказала о связи Варлей и известного певца

Прославленная артистка отмечает юбилей
Шоу-бизнес

В гостях у звезды: Анастасия Волочкова

Балерина показала свое шикарное поместье в элитном подмосковном поселке

Шоу-бизнес

Звезде "Дома-2" устроили травлю из-за смерти "пьяного" мальчика

Участница проекта пришла в студию "Пусть говорят"
Происшествия

Подробности кровавой расправы над официанткой в центре Москвы

Мужчина убил сотрудницу заведения из-за отказа выйти за него замуж

Гороскоп

Ясновидящая сделала заявление по "пьяному" мальчику
У Голубкиной и Ливанова будет ребенок
Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня

Фоторепортажи

Самые красивые платья церемонии открытия ММКФ
Вера Глаголева показала красавицу-дочь
Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой
Больная Началова вышла в свет

Спорт

Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности
Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"
Нежность Роналду к девочке-инвалиду растрогала россиян
МОК решил наказать Россию за Сочи-2014

Регионы

В деле "пьяного" мальчика нашли нечистую силу
В Ставрополье при задержании ранили десятилетнюю девочку
Мужчина с сыном погибли в "электрическом" озере под Иркутском
Медсестра сняла на видео издевательства над косоглазым ребенком
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru