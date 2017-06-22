Названо главное отличие человека от животных
Благодаря способности запоминать большое количество последовательной информации человек может планировать свои действия и прогнозировать будущие события, передает Phys.org. Более того, именно это позволяет Homo sapiens формировать словарный запас и развивать навык общения с другими людьми по мере взросления.
Западные исследователи провели анализ результатов 108 экспериментов над птицами и млекопитающими. Во время исследований у животных наблюдались проблемы с запоминанием последовательности стимулов.
"В нескольких экспериментах животные должны были запоминать порядок, в котором загорались зеленая и красная лампы. Даже такое простое распознавание оказалось для них сложным, и затруднения возрастали вместе с продолжительностью цепочки", – рассказал соавтор исследования Йохан Линд. При этом он подчеркнул, что птицы и млекопитающие так же, как и человек, легко отличали один сигнал от другого, то есть "решали задачу с одним стимулом".
С помощью математической модели эксперты установили, что неприспособленность животных к таким аналитическим действиям, как изучение математики или игры в шахматы, объясняется их неумением запоминать последовательности стимулов. Этим же они объяснили неспособность обученных человеческому языку млекопитающих видеть разницу в словосочетаниях "собака укусила девушку" и "девушка укусила собаку".
Аристотель сказал, что главное отличие человека от животного в том, что он хочет знать.— Masha (@arctic_lane) 3 июня 2017 г.
А у нас счастливые 86% знать ничего не хотят ))
Напомним, ранее исследователи предположили, что человечеству вскоре грозит вымирание из-за стремительного изменения климата. По мнению британских и американских ученых, к концу XXI века три четверти населения Земли будет существовать в условиях невыносимой жары.
Прославленная артистка отмечает юбилей
Балерина показала свое шикарное поместье в элитном подмосковном поселке
Участница проекта пришла в студию "Пусть говорят"
Мужчина убил сотрудницу заведения из-за отказа выйти за него замуж