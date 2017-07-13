Голого Панина застали с двумя девушками

Уже мало кого удивляет безнравственное поведение звезды "Жмурок" Алексея Панина. Вот и на этот раз актер шокировал интернет-пользователей снимками, на которых запечатлен обнаженным в компании дам.

Общество не успевает отойти от развратных видео и бесконечных скандалов с участием Алексея Панина. Только актер покается и оправдается за свои поступки, как появляется новый повод для шумихи. На сей раз всему виной фотография абсолютно голого Алексея в море, на которой он запечатлен с двумя обнаженными же девушками. Актер охотно позирует, не пытаясь прикрыть интимные места или хотя бы зайти поглубже в воду. Да и зачем, собственно говоря? Все и так уже давно показано.

Снимок Панин выложил в своем Instagram и подписал: "Будьте счастливы!" Что интересно, если раньше фото актера вызывали у подписчиков такую ярость, что он был вынужден отключать возможность комментирования, то теперь все больше пользователей выражают ему свое уважение и желают прекрасного отдыха.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июл 12 2017 в 11:24 PDT

"Алексей, я Вами восхищаюсь, честное слово! Вокруг Вас такая шумиха, каждый божий день пресса что-то про Вас и Ваших близких пишет, а Вы спокойны как удав и живете той жизнью, которой жили и раньше, даже не пытаетесь как-то подыграть или изменить своему образу. Это на самом деле очень достойно – всегда и во всем оставаться самим собой! Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас, как поет Макаревич. Уважение", - пишет молодая мама.

"Пусть делает что ему хочется. Его жизнь. В интернете выкладывают фото куда хуже этих. А тут – легкая эротика издалека и все. Такое и по ТВ сейчас показывают. Мне Панин как актер нравится. А его личная жизнь меня не интересует. Пусть отдыхает себе человек", – поддержала Алексея подписчица.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июл 8 2017 в 12:27 PDT

Напомним, необычные пристрастия Панина ни для кого не секрет. Сначала Сеть всколыхнуло непристойное видео Алексея с собакой, затем – с мужчиной, потом в интернет просочились кадры его прогулки по улице в женском белье. Известен актер и своими пьяными выходками, когда он срывал спектакли, громил кафе и оскорблял полицейских.