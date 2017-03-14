Собака-спасатель удивила необычным способом кататься с горки

В Сети набирает популярность ролик, размещенный в Twitter. В нем демонстрируется, как поисково-спасательная собака развлекается после трудного дня.

Видео снято калифорнийскими спасателями, несущими службу в горах близ озера Тахо в США. Они стали очевидцами того, как их шестилетняя служебная собака скатывается с горы.

LOVING LIFE: Watch this 6-year-old avalanche search and rescue dog take a slide down California’s Heavenly Mountain in Lake Tahoe. pic.twitter.com/TdWmNcgbwV — ABC News (@ABC) 14 марта 2017 г.

На кадрах видно, как сообразительное животное преодолевает многометровый спуск. При этом пес правильно распределяет усилия по всему телу. Несомненно, развлечение доставляет ему истинное удовольствие.

