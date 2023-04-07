"У Шепелева беда": рожденный 10 лет назад сын Фриске показался недоразвитым

Сегодня отмечает юбилей сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева.

7 апреля сын Жанны Фриске отмечает большой праздник — день рождения. Не зависимо друг от друга, этот день важен сразу для двух враждующих семей. С одной стороны, родители и сестра Жанны. С другой — отец мальчика, телеведущий Дмитрий Шепелев.

В честь первого юбилея сестра Жанны Фриске певица Наталья Фриске опубликовала видео с племянником. Сначала поклонникам сын артистки показался недоразвитым, но они быстро поняли — это видео девятилетней давности. На нем годовалый Платон идет за ручку с тетей, облизывая детскую вкусняшку.

"Мой маленький принц, с твоим днем рождения! Надеюсь, что когда-нибудь я тебя смогу поздравлять лично с днем рождения", — написала сестра Жанны Фриске.

Поклонники были очень тронуты поздравлением Натальи. В ее микроблоге собрались те, кто поддерживают родителей Жанны в борьбе за внука. Конечно же, в комментариях развернулись бурные обсуждения будущего Платона и, конечно, мнения о его отце.

"Да никто не даст прочитать, у Шепелева с головой беда", "Время расставит все по своим местам", "Платон повзрослеет и сам сделает свои выводы", — пишут подписчики Натальи Фриске.

Напомним, что почти сразу после рождения сына, Жанна начала лечение против опухоли. К сожалению, после нескольких лет борьбы, женщина скончалась. Платону Фриске была два года, когда его мамы не стало.