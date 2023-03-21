"Сижу на препаратах": повторившая судьбу Фриске Орлова ревет из-за страшной генетической болезни

В феврале этого года 45-летняя российская певица Ольга Орлова родила вторую дочь. Для звезды эта беременность стала желанной и запланированной, певица долго к ней шла и пережила несколько неудачных попыток. Наконец мечта осуществилась, и на свет появилась девочка по имени Аня.
Ольга Орлова активно делится с поклонниками опытом материнства и рассказывает о своих успехах. На днях ее спросили, было ли у нее молоко. По словам певицы, она сама отказалась кормить ребенка грудью по ряду причин.
"У меня было молоко. Кормить смесью было моим решением. Через две недели после родов я вышла на работу. У меня есть особенности организма, я уже говорила, что я аллергик. Начался сезон цветения, у меня поллиноз, я сижу на гормональных и антигистаминных препаратах в достаточно больших количествах, поэтому я заложник своей болезни каждую весну до июня", – объяснила Ольга Орлова.
Конечно, певицу можно понять. Ведь поллиноз – страшная болезнь, из-за которой человек буквально ревет и чихает от летающей повсюду пыльцы каждую весну.
Стоит отметить, что не все верят в то, что 45-летняя певица смогла выносить и родить ребенка сама в таком возрасте. Некоторые до сих пор утверждают, что девочку якобы родила суррогатная мать, а живот у Орловой был накладной. Впрочем, сама Орлова только смеется над такой версией. Ведь она осознанно шла на беременность в этом возрасте, понимая все риски и не боясь повторить судьбу Жанны Фриске, которая тоже родила в позднем возрасте и потом смертельно заболела.