Заработавшую на россиянах хитрую Малышеву сдали с потрохами: Место жительства – Америка

Елена Малышева угодила в скандал.

Знаменитый доктор уже много лет работает на российском телевидении. Раз ее программа "Жить здорово" выходит в эфир так долго, значит, пользуется успехом. А благодаря зрителям, ее ведущая продолжает получать зарплату. Можно только представить, сколько денег Елена Малышева заработала на россиянах за это время!

Шоу, к слову, за годы вещания попадало в скандалы, ведь его не раз критиковали за довольно необычную подачу материала. В студии мы видели и песню матки, и танцы яичек, и инструкцию на тему хождения в туалет... При этом сама телеведущая редко оказывается в центре конфликтов.

Но недавно Елена Малышева ни с того ни с сего решила оскорбить Екатерину Варнаву, назвав ее страшенькой. Юмористка поступила мудро и не стала реагировать на эти слова. Однако на ее защиту решил встать Рустам Солнцев. Экс-участник "Дома-2" своим комментарием журналистам дал понять, что ведущей "Жить здорово" не плохо было взглянуть на себя.

Шоумен обратил внимание не только на ее программу, которая, по его словам, является неуважением к зрителям. Он попытался показать истинное лицо ведущей.

"Елена Малышева – тетка довольно выверенная, хитрая, цепкая", – заявил Рустам Солнцев.

Затем заявил, что якобы место жительства блондинки – Америка. И это, по его мнению, для человека, представляющего собой всю российскую медицину, довольно странно.



"Выбирает для себя американский соцпакет, намеренно, осознанно, годами об этом думая..." – сдал с потрохами Елену Малышеву шоумен.