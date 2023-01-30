Инвалидность: Еле передвигающаяся из-за потрепанного органа Волочкова рыдает от страшного диагноза

Волочкову отправили в больницу.

Балерина всея Руси была на Мальдивах, когда ее настигло настоящее несчастье. У артистки, которая не может жить без фирменных шпагатов и выступлений в пачке, пожаловалась на боли в ноге, а точнее – где-то в паховой области. Анастасия Волочкова попыталась объясниться: мол, это область тела она надорвала бесконечными тренировками.

По приезде в Москву ситуация обострилась. Боль стала настолько сильной, что танцовщица стала еле передвигаться. Блондинка решила разобраться со своим потрепанным, но очень важным для работы органом, а потому отправилась на обследование. И буквально рыдала от страшного диагноза, который озвучили врачи.

Возможно, мы могли бы разделить эмоции Анастасии Волочковой, если бы она сама не забыла, каким было заключение. "Не помню, как называется диагноз, что-то третьей степени", – сказала звезда журналистам. Но ситуация, говорит дива, очень серьезная. Врачи отправили ее в больницу и посоветовали срочно начать лечение: пройти терапию, снизить нагрузки, перестать носить обувь на каблуке. В противном случае диву ждет инвалидность.

Правда, к рекомендациям специалистов королева шпагатов отнеслась халатно, заменив кабинеты медучреждения на дом, а физиотерапию на тренировки в балетном зале. Так что, неизвестно, как еще долго Анастасия Волочкова будет радовать нас своими шпагатами.

