Сестра раскрыла тайну ЭКО Жанны Фриске

Недавно сестра покойной певицы опубликовала в своем блоге серию фото, на которых видно, что она на внушительном сроке беременности. Ранее о положении Натальи не было известно, таким образом она решила сообщить поклонникам радостное событие.
Однако реакция оказалась несколько иной. В Сети стали гадать, почему Фриске скрывала беременность, кто отец ребенка и даже "приписывать ей онкозаболевания", как выразилась сама Наталья. Естественно, ее беременность сравнивают с беременностью сестры, которая скончалась вскоре после рождения сына.
Со дня смерти Жанна Фриске прошло почти 7 лет, но до сих пор поклонники обсуждают, что убило молодую женщину. Ходили слухи, что рак мозга могла спровоцировать процедура ЭКО, в Сети долгое время предполагали, что ребенок был зачат именно таким способом.
Теперь Наталья пролила свет на ситуацию. В "сторис" своего блога она снова попросила СМИ и поклонников не лезть в ее личную жизнь, а также высказалась о предполагаемом ЭКО Жанны. "Моя сестра не делала ЭКО, я много раз это говорила", – заявила Фриске.
Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака головного мозга. О болезни артистка узнала через несколько месяцев после рождения сына Платона в 2013 году. Она проходила длительное лечение в зарубежных клиниках, однако врачи не смогли победить страшную болезнь. Жанна Фриске Похоронена на Николо-Архангельском кладбище, прощание с певицей проходило в зале Crocus City Hall.