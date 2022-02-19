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Шоу-бизнес
Сестра раскрыла тайну ЭКО Жанны Фриске

Сестра раскрыла тайну ЭКО Жанны Фриске

Наталья Фриске в последние дни находится под очень пристальным вниманием.
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Недавно сестра покойной певицы опубликовала в своем блоге серию фото, на которых видно, что она на внушительном сроке беременности. Ранее о положении Натальи не было известно, таким образом она решила сообщить поклонникам радостное событие.

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В Сети опубликованы фото беременной голой сестры Фриске

 Наталья Владимировна Фриске

Наталья Владимировна Фриске певица

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Однако реакция оказалась несколько иной. В Сети стали гадать, почему Фриске скрывала беременность, кто отец ребенка и даже "приписывать ей онкозаболевания", как выразилась сама Наталья. Естественно, ее беременность сравнивают с беременностью сестры, которая скончалась вскоре после рождения сына.

Со дня смерти Жанна Фриске прошло почти 7 лет, но до сих пор поклонники обсуждают, что убило молодую женщину. Ходили слухи, что рак мозга могла спровоцировать процедура ЭКО, в Сети долгое время предполагали, что ребенок был зачат именно таким способом.

Теперь Наталья пролила свет на ситуацию. В "сторис" своего блога она снова попросила СМИ и поклонников не лезть в ее личную жизнь, а также высказалась о предполагаемом ЭКО Жанны. "Моя сестра не делала ЭКО, я много раз это говорила", – заявила Фриске.

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака головного мозга. О болезни артистка узнала через несколько месяцев после рождения сына Платона в 2013 году. Она проходила длительное лечение в зарубежных клиниках, однако врачи не смогли победить страшную болезнь. Жанна Фриске Похоронена на Николо-Архангельском кладбище, прощание с певицей проходило в зале Crocus City Hall.

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Фото: Alexander Keltik / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 19 февраля 2022, 17:56 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как растет сын Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

Гость961022
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Хотели славы? Получите! Сидели бы спокойно, так никто бы и не лез в личную жизнь. А вот это обсуждайте, а сюда не лезьте - так не бывает! Сама по себе Наталья никому не интересна, просто довесок к Жанне, на которой и вся семейка пиарится, поэтому если бы сама не привлекала внимание к себе на пару с папой, про них бы вообще никто не вспоминал.
Гость958959
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Кому вообще это интересно?
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