Беременная сестра Фриске обратилась к россиянам: Перестаньте!

Сестра артистки не афиширует личную жизнь, поэтому ее откровенные фотографии во время беременности вызвали особый ажиотаж. Поклонники даже не знали, что Наталья беременна, причем уже давно, судя по внушительному животу. Естественно, тут же начались выяснения, кто отец ребенка и насколько высока вероятность развития онкологии.
Наталья не удержалась и высказалась по поводу всех странных и даже бестактных предположений. Фриске обратилась к россиянам с просьбой. "Давайте мы не будем записывать в отцы ребенка каждого, кто у меня появляется в Instagram. Перестаньте приписывать мне онкозаболевания и писать всякую ерунду!", – высказалась в своем блоге Наталья.
Фриске заявила, что безумно рада грядущему пополнению, поэтому у нее нет ни сил ни времени на выяснения отношений и негатив в Сети. Сестра певицы призналась, что долго решалась на фотосессию, но позже все-таки решилась опубликовать снимки в образе нимфы в своем блоге.
Напомним, Наталья и Жанна были очень близки. Известие о раке у певицы потрясло всю семью. Наталья до последнего была с сестрой, всячески поддерживала и заботилась. Со смертью Жанны она не может смириться до сих пор, периодически посвящает ей посты и говорит о своих чувствах.