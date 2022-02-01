Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Вторник
1 февраля
Лента новостей
16:35
Исхудавшую донельзя Наталию Орейро ждет в России непростое испытание
16:21
Сын покойной Фриске мечтает сбежать из России: Начал откладывать деньги
16:14
Genesis G70: обновлять – так все!
16:11
Позвала его в ЗАГС сама, а потом рыдала: как складывалась жизнь Малининых, которых многие критикуют
15:52
"Никому не достался": на свадьбе Булановой произошел мистический случай с букетом
15:51
Двойня? Беременная Рианна с огромным голым животом вышла на улицу в спущенных джинсах
15:43
"Пусть попробует": Орнелла Мути решила стать россиянкой
15:25
"Не понимал, где я и что происходит": с Артуром Смольяниновым случилось страшное
15:18
Валяющийся в постели с проститутками Сухоруков признался в любви к Пугачевой
15:01
"Долго плакала": Узнавшая об измене Навка простила предательство мужа
14:44
"Не отдам!": сильно сдавший Малахов устроил публичную потасовку с известным стилистом
14:39
"Легче всего вернуться": изменившая внешность Барановская замечталась об Аршавине
14:36
Слухи о разводе, неожиданная страсть, конфликты с женой: как сейчас живет звезда "Годунова" Мерзликин
14:25
В Подмосковье мужчина угнал грузовой автомобиль
14:07
"Получают единицы": раскрыты зарплаты на шоу "Дом-2"
13:52
"Наговорил столько всего": Последний звонок Куравлева перед смертью ошарашил Конкина
13:51
Кремль отреагировал на ложь США о диалоге с Россией
13:50
После песни о Бандере и войне за Украину Сердючке предложили таблетки от шизофрении
13:41
Нанесшая своим детям непоправимый ущерб звезда "Шерлока" появилась с молодой любовницей
13:27
Во Владивостоке загорелось здание школы
13:23
"Не узнала Леру": растолстевшая Кудрявцева шокировала россиян
13:19
Мать пнула экс-избранницу Тимати
13:07
Ветлицкая, Панин и другие знаменитости, променявшие Россию на другую страну
12:58
"Не прощаюсь с тобой": сын пообещал быть рядом с ушедшим на тот свет Куравлевым
12:57
Домработник вдовы Градского задержан полицией после ограбления
12:45
Сухорукова затоптали, режиссер скатился с лестницы: что произошло на съемках "Цыпленка жареного"
12:41
Дочь поведала о состоянии онкобольного Юдашкина: Хочет уйти
12:15
"Это условный срок": Винокур сделал заявление о Лещенко
12:09
В России за сутки выявили более 125 тысяч случаев заражения ковидом
11:58
Аверин шутит, Куликова в крови: кадры со съемок сериала "Склифосовский" произвели фурор
11:56
"Сильно его любила": Сердце наивной Бузовой выкинули на помойку
11:45
Вечная память: что положили в гроб к Куравлеву
11:37
"Идиоты": Башаров набросился на журналистов из-за смерти
11:30
"Семья страдает": Николаев рассказал о жертвах ради участия в "Танцах со звездами"
11:24
В Москве прощаются с Леонидом Куравлевым: душераздирающие кадры похорон
11:23
Любил и бил беременную: Аверин о многолетней связи с Порошиной
11:02
"Дело семейное": брат заступился за домашнего тирана Башарова
10:55
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на мультимедийное шоу "Кармина Бурана"
10:52
В Хабаровске переодевшийся в женщину вор похищал вещи из квартир
10:51
"Мама!": дочь приняла обезьяну за Божену Рынску
10:49
У изменившейся до неузнаваемости Булановой проявились следы подтяжек
10:25
В ЯНАО пассажирка такси пострадала из-за неосторожности водителя
10:13
Прожил полжизни с нелюбимой и бросил ее в 70 лет ради другой: как жил народный артист Александр Потапов
09:57
Цены на элитные новостройки в Москве вырастут в 2022 году
09:41
Изменившаяся 68-летняя Веденеева потрясла вдову Кобзона
09:39
Гагарина плюнула в критикующих ее маленькую грудь фанатов
09:08
Песков высказался о риторике США в отношении России: Сеют панику
08:34
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
08:31
В Москве водитель избил попавшего под колеса его машины мужчину
06:15
Макарьев день: народные приметы 1 февраля
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Почему должны любить бедных?": Гузеева облила помоями нищий народ
Изменщик и безработный: Васильева плюнула в бывших мужей
"Уже сюда прицепилась!": Барановскую облили помоями после слухов о романе с Лепсом
"Пляски на костях": Шукшина не может прийти в себя после смерти важного человека
"На старости лет можно увести": в теме интима Лепса и Барановской поставили точку
"Вообще беда": вдова Кобзона шокировала жутким видом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Сын покойной Фриске мечтает сбежать из России: Начал откладывать деньги

Сын покойной Фриске мечтает сбежать из России: Начал откладывать деньги

После смерти Жанны Фриске ее сын Платон живет со своим отцом Дмитрием Шепелевым и его новой семьей.
прочитано 83 раза

Дмитрий Шепелев в своем инстаграм-аккаунте время от времени делится зарисовками из своей семейной жизни и рассказывает о предпочтениях своих детей. Сегодня телеведущий рассказал, что его старший сын Платон всерьез задумался о переезде в США.

ПО ТЕМЕ

Можете даже не сомневаться: чумазый сын Шепелева поел земли

Бросил жену после ЗАГСа: Шепелев рассказал о неудавшемся браке

 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

"Старший сын вчера начал откладывать карманные деньги на дом в Калифорнии," – признался Шепелев.

Судя по всему, восьмилетнему сыну покойной Жанны Фриске порядком надоели холодные московские зимы, и он уже мечтает сбежать из России в вечное лето.

Телеведущий также с юмором отметил, что его младший сын Тихон пока не думает съезжать, так как еще не успел устать от зимы. В качестве иллюстрации для своих слов Шепелев опубликовал снимок, на котором маленький Тихон стоит у заснеженного окна и радуется отцу, улыбающемуся ему из-за стекла.

Подписчики Дмитрия Шепелева высоко оценили иронию телеведущего и посоветовали мужчине купить Платону копилку побольше. Кто-то же посетовал на то, что и за всю свою долгую жизнь так и не накопил на дом, тем более в Калифорнии.

Фолловеры также отметили, что Шепелев должен быть очень счастлив, имея двоих таких прекрасных сыновей, ведь это настоящая отцовская гордость. Напомним, что младшего наследника ведущему подарила его новая избранница Екатерина Тулупова. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как чумазый сын Дмитрия Шепелева поел земли.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2022, 16:21 Источник: Инстаграм • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Первый юбилей Платона: как справляется отец-одиночка Шепелев

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

В Москве прощаются с Леонидом Куравлевым: душераздирающие кадры похорон

Началась панихида
Шоу-бизнес

У изменившейся до неузнаваемости Булановой проявились следы подтяжек

Артистку вывели на чистую воду
Шоу-бизнес

"Это условный срок": Винокур сделал заявление о Лещенко

Артист не собирается останавливаться
Шоу-бизнес

Дочь поведала о состоянии онкобольного Юдашкина: Хочет уйти

Дочь дизайнера дала интервью

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году

Здоровье

В России за сутки выявили более 125 тысяч случаев заражения ковидом
Воробьев рассказал о судьбе коронавирусных ограничений в Подмосковье
Кандидат медицинских наук назвал сроки выхода России на плато по COVID-19
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Подмосковье мужчина угнал грузовой автомобиль
Во Владивостоке загорелось здание школы
В Хабаровске переодевшийся в женщину вор похищал вещи из квартир
Под Екатеринбургом школьница из приемной семьи свела счеты с жизнью
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+