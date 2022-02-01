Сын покойной Фриске мечтает сбежать из России: Начал откладывать деньги

Дмитрий Шепелев в своем инстаграм-аккаунте время от времени делится зарисовками из своей семейной жизни и рассказывает о предпочтениях своих детей. Сегодня телеведущий рассказал, что его старший сын Платон всерьез задумался о переезде в США.
"Старший сын вчера начал откладывать карманные деньги на дом в Калифорнии," – признался Шепелев.
Судя по всему, восьмилетнему сыну покойной Жанны Фриске порядком надоели холодные московские зимы, и он уже мечтает сбежать из России в вечное лето.
Телеведущий также с юмором отметил, что его младший сын Тихон пока не думает съезжать, так как еще не успел устать от зимы. В качестве иллюстрации для своих слов Шепелев опубликовал снимок, на котором маленький Тихон стоит у заснеженного окна и радуется отцу, улыбающемуся ему из-за стекла.
Подписчики Дмитрия Шепелева высоко оценили иронию телеведущего и посоветовали мужчине купить Платону копилку побольше. Кто-то же посетовал на то, что и за всю свою долгую жизнь так и не накопил на дом, тем более в Калифорнии.
Фолловеры также отметили, что Шепелев должен быть очень счастлив, имея двоих таких прекрасных сыновей, ведь это настоящая отцовская гордость. Напомним, что младшего наследника ведущему подарила его новая избранница Екатерина Тулупова. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как чумазый сын Дмитрия Шепелева поел земли.