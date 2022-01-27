Можете даже не сомневаться: чумазый сын Шепелева поел земли

В своем инстаграм-аккаунте телеведущий порадовал поклонников роликом с проделками малыша. Так, на кадрах видно, как ребенок подходит к большому горшку с комнатным растением и разбрасывает из него землю.
"Это могла бы быть рубрика "Вот почему у меня нет детей". Но они у меня есть", – подписал ролик Дмитрий Шепелев. Видео умилило фолловеров, и они принялись шутить на эту тему.
"На вкус не попробовал?", – спросил один из подписчиков. Дмитрий Шепелев ответил однозначно: "Можете даже не сомневаться".
Отметим, что лицо своего первого сына Платона, которого в 2013 году родила Жанна Фриске, телеведущий впервые показал лишь недавно. Все дело в том, что Дмитрий Шепелев не хотел лишних разговоров. Тихона же он решил не прятать от общественности. Шоумен с удовольствием делится кадрами с малышом в своем микроблоге, чем неизменно восхищает публику.
Так, ранее он показывал, как учит мальчика ходить. Многие россияне сошлись во мнении, что Дмитрий Шепелев – прекрасный отец. Ведь все свое свободное время он старается посвящать избраннице Екатерине Тулуповой и детям.