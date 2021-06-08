"Зачем я это увидела": размалеванная Долина ужаснула народ

Звезда анонсировала два блока спектаклей, которые пройдут в Театре на Таганке. Зрители смогут увидеть актрису на сцене в августе и октябре. В постановке Ларисе Долиной досталась роль миссис Лавет.
Артистка показала подписчикам, как будет выглядеть грим ее героини. На фотографии звезда запечатлена с плотным макияжем "мертвецких" оттенков. Образ Ларисы Долиной напугал поклонников – поначалу размалеванная звезда многих ужаснула.
"Напугали слегка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Оригинальный макияж...слегка пугает...Но и впечатляет", "Оо, зачем я это увидела", "Страшно красиво!", "Ой ужас. Лариса не пугайте так", – написали в комментариях.
Под снимком некоторые поинтересовались, сложно ли было артистке вжиться в роль. Как оказалось, звезде пришлось попотеть, чтобы прочувствовать свою героиню. "Чрезвычайно трудно… 2,5 месяца, без выходных, репетиции по 6-8 часов", – призналась Лариса Долина.
Напомним, ранее артистка оказалась в центре скандала из-за нелестного высказывания в адрес молодых исполнителей, которые не умеют петь. Звезда в эфире шоу Максима Галкина "Музыкалити" сцепилась с тиктокершей Валей Карнавал, которая не смогла попасть в ноты, исполняя стандартную распевку.
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