"Здесь он не был ни разу": забывшему дорогу на могилу Фриске Шепелеву дали под дых

Отец исполнительницы распек Дмитрия Шепелева, который вот уже шесть лет не посещает место захоронения бывшей избранницы.

В передаче "Светская хроника" Пятого канала Владимир Копылов резко высказался в отношении телеведущего. Он уверен, что Дмитрий Шепелев за все время после смерти звезды не приходил на ее могилу.

Мужчина не исключает того, что шоумен мог передавать с кем-то цветы, но лично же на погосте не появлялся. "Здесь он не был ни разу", – заявил отец Фриске. Родитель артистки считает, что Дмитрий Шепелев вычеркнул певицу из своей жизни, как будто ее и не было.

Более того, Владимир Копылов полагает, что ведущий хочет убить у общего с Фриске сына Платона воспоминания о знаменитой матери. Родных исполнительницы взбесило, что в годовщину смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев вместо того, чтобы почтить ее память, поделился воспоминаниями об отдыхе с новой возлюбленной на море.

Близкие уверены, что как только Дмитрий Шепелев узнал о страшном диагнозе звезды, то его чувства к ней исчезли. По мнению отца певицы, шоумена всегда интересовали деньги.

Копылов заявил, что ведущий в дележке наследства экс-избранницы уже залез туда, куда ему не положено. Кроме того, Дмитрий Шепелев запретил родителям Фриске общаться с внуком. Отец певицы признался, что мечтает увидеть Платона.

Стало шоком для родных Жанны Фриске и то, что Дмитрий Шепелев продал дом, который строила знаменитость. Жилье было наследством ее сына. С вырученных денег ведущий купил шикарные апартаменты в столице.

Напомним, уже несколько лет Дмитрий Шепелев состоит в отношениях с Екатериной Тулуповой. Пара воспитывает дочь женщины от предыдущих отношений Ладу, сына ведущего Платона и недавно родившегося общего ребенка Тихона.