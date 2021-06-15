Презревший память о Фриске Шепелев проигнорировал важную дату

В день годовщины смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев помечтал об отпуске с новой возлюбленной.

Сегодня родные, близкие и поклонники Жанны Фриске вспоминают покойную певицу. Любимой многими россиянами артистки не стало ровно шесть лет назад, но преданные фанаты до сих пор скорбят о ее преждевременном уходе из жизни. Однако бывший возлюбленный Жанны и отец ее ребенка в этот день не стал публично предаваться воспоминаниям об ушедшей избраннице. Вместо этого Дмитрий Шепелев рассказал, что мечтает об отпуске с новой семьей.

В Сторис своего инстаграм-аккаунта телеведущий разместил кадры с Корсики, где "лазурная вода, белое вино и босые ноги" – там Дмитрий отдыхал со своей новой возлюбленной Екатериной. Мужчина подчеркнул, что мечтает именно о таком отдыхе, но отметил, что согласен и на меньшее.

В последнее время Дмитрий Шепелев не стесняется демонстрировать публике счастье, обретенное им в паре с Екатериной Тулуповой. Недавно возлюбленная подарила мужчине сына и сделала его еще счастливее. Ранее телеведущий признавался, что испытывает большую радость от тех моментов, когда дети ложатся спать и он может побыть наедине со своей любимой женщиной.

Недавно стало известно, что Дмитрий Шепелев одержал в суде победу над родителями Жанны Фриске и теперь может распоряжаться долей сына певицы в квартире покойной.