"Он пожалеет": отец Фриске врезал Шепелеву в годовщину смерти певицы

Российская певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Звезда боролась с раком мозга, который диагностировали у нее после ЭКО и рождения сына Платона. Мальчик сейчас живет со своим отцом Дмитрием Шепелевым и его новой семьей.
В годовщину смерти Жанны Фриске многие ее коллеги, близкие и друзья отметились в соцсетях публикациями в память о ней. Ольга Орлова опубликовала архивный снимок, где она вместе с Жанной, а также выложила несколько архивных фото в разделе "Сторис".
Шепелев же не сказал и слова о покойной матери своего первенца. Это ужасно разозлило поклонников Жанны Фриске и ее семью.
Отец певицы Владимир Копылов возмущен поведением бывшего зятя. К тому же, недавно он проиграл суд с ведущим по поводу доли недвижимости Жанны Фриске, которая по наследству отошла ее сыну Платона. Дмитрий Шепелев и его новая семья намерены продать эту часть квартиры. Суд поддержал их.
Помимо этого отец Жанны Фриске до сих пор не может встретиться со своим родным внуком. Дмитрий Шепелев якобы препятствует свиданиям родных людей. "Он пожалеет", – негодует Владимир Копылов.
Скорее всего, при встрече мальчик может уже даже не вспомнить дедушку, ведь Платону Дмитриевичу Шепелеву был всего два годика, когда они жили вместе.
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