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Шоу-бизнес
"Он пожалеет": отец Фриске врезал Шепелеву в годовщину смерти певицы

"Он пожалеет": отец Фриске врезал Шепелеву в годовщину смерти певицы

Отец покойной Жанны Фриске проиграл суд по недвижимости певицы. Он пригрозил бывшему зятю.
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Российская певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Звезда боролась с раком мозга, который диагностировали у нее после ЭКО и рождения сына Платона. Мальчик сейчас живет со своим отцом Дмитрием Шепелевым и его новой семьей.

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 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

В годовщину смерти Жанны Фриске многие ее коллеги, близкие и друзья отметились в соцсетях публикациями в память о ней. Ольга Орлова опубликовала архивный снимок, где она вместе с Жанной, а также выложила несколько архивных фото в разделе "Сторис".

Шепелев же не сказал и слова о покойной матери своего первенца. Это ужасно разозлило поклонников Жанны Фриске и ее семью.

Отец певицы Владимир Копылов возмущен поведением бывшего зятя. К тому же, недавно он проиграл суд с ведущим по поводу доли недвижимости Жанны Фриске, которая по наследству отошла ее сыну Платона. Дмитрий Шепелев и его новая семья намерены продать эту часть квартиры. Суд поддержал их.

Помимо этого отец Жанны Фриске до сих пор не может встретиться со своим родным внуком. Дмитрий Шепелев якобы препятствует свиданиям родных людей. "Он пожалеет", – негодует Владимир Копылов.

Скорее всего, при встрече мальчик может уже даже не вспомнить дедушку, ведь Платону Дмитриевичу Шепелеву был всего два годика, когда они жили вместе.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2021, 13:16 Источник: ФАН ✓ Надежный источник
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С какой красоткой Шепелев провел отдых в Италии

комментарии

Ответить:

Гость769084
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Мерзкий бандюга из 90-<цензура>, папашка Копылов никак не уймется! Вот уж поистине мразь! И как таких земля носит!
Гость779600
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Папик угомонись уже, 6 лет прошло, всё не успокоится, вдруг про Жанну забудут, как про остальных рано умерших!
Гость766433
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У капыловых все на показ. Может Шепелев в душе помнит, может с сыном поговорил о матери. Этого достаточно. А как сам копылов и орлова все делают на показ , то это не приятно
заза
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не дай бог такого деда
Гость780136
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о-о-о-о только сокрушались что давно не было вовчика копылова, а он тут как тут
что упырь, проиграл суд-то?
1

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