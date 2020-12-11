Шансы на выживание около 40-50%: стало известно об ухудшении состояния Олега Тинькова

На днях Олег Тиньков сообщил подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что стволовые клетки, которые были трансплантированы ранее, не прижились, поэтому появились осложнения. При этом бизнесмен отметил, что чувствует себя нормально.
И если Тиньков пытается говорить о болезни в позитивном ключе, настраивая себя и беспокоящихся за него людей на лучшее, то его адвокат Алекс Бейлин делится неутешительными данными. Во время судебного заседания в Лондоне юрист заявил, что шансы больного бизнесмена на выживание оцениваются в 40-50%.
Тем временем Олег Юрьевич решил продать пакет акций "Тинькофф", которые принадлежали его семейному трасту, за 325 миллионов долларов. Несмотря на это, Тиньковы все равно остаются крупнейшими акционерами компании с долей более 35%.
"Расширение числа держателей акций группы идет на пользу компании", – считает бизнесмен.
Напомним, в США Олега Тинькова обвинили в нарушении налогового законодательства. Именно поэтому адвокату Алексу Бейлину приходится посещать заседания в Вестминстерском магистратском суде. Бизнесмену грозит до шести лет тюрьмы.
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