Не узнавал людей, умер от эпилепсии и был похоронен как бомж: как жил первый муж Маши Распутиной после развода

Уже больше 20 лет известная исполнительница Маша Распутина замужем за бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым. В этом браке звезда родила свою вторую наследницу, однако ее первая дочь появилась на свет от другого мужчины. Жизнь первого мужа Распутиной закончилась трагически

Алла Агеева (Алла Агеева – настоящее имя Маши Распутиной) познакомилась с Владимиром Ермаковым после своего переезда в столицу из родного сибирского поселка. Несмотря на то, что продюсер был старше молодой артистки на 20 лет и имел за плечами неудавшийся брак, Агеева закрутила с ним роман. Ермаков не только стал отцом ее первой дочери Лидии, которую артистка родила в 1985 году, но и буквально обеспечил ей славу.

Благодаря продюсеру у Агеевой появился ее знаменитый псевдоним, новый образ и много полезных навыков. Владимир научил звезду нотной грамоте, хорошим манерам, грамотной речи и пластике. Кроме того, именно благодаря ему Распутина поет голосом, который так любят ее поклонники – прием "расщепление связок" ей показал Ермаков.

Пара не спешила вступать в официальный брак даже после рождения наследницы. Партнеры поженились, когда девочке было уже около восьми лет. Однако отношения закончились разрывом спустя 17 лет совместной жизни и последующим скандалом. Причиной развода стала измена супруга с молоденькой учительницей английского.

Несмотря на мирный разрыв, сохранить дружеские отношения экс-партнерам не удалось. Владимир не переставал поливать грязью бывшую жену. К тому же, настроил против нее их общую дочь Лидию, у которой обнаружились проблемы с душевным здоровьем. Счастливое воссоединение наследницы и родительницы произошло только после смерти Ермакова в 2017 году.

После развода с Машей Распутиной ее экс-супруг остался практически без средств к существованию. Мужчина зарабатывал на жизнь, раскрывая пикантные подробности из жизни свой знаменитой бывшей в интервью. Кроме того, он делил жилье с квартирантами. Перед смертью Ермаков вел затворнический образ жизни и практически нигде не появлялся. Однако незадолго до гибели мужчина решил вновь разоблачить экс-супругу, придя в ток-шоу Дмитрия Шепелева. Однако съемки так и не состоялись из-за отказа Распутиной. А Владимир скончался, не приехав на передачу.

Ермаков ушел из жизни на 74 году жизни после очередного приступа эпилепсии. Это произошло в ночь на 5 октября 2017 года. Как рассказывал товарищ Владимира, в последний день своей жизни он не вставал с кровати и не узнавал людей. Как рассказывал нынешний муж Маши Распутиной Виктор Захаров, родственники покойного отказались его хоронить. Захаров утверждал, что тело Ермакова "сожгли в крематории как бомжа" спустя день после смерти.