Пресняков похвастался перед супругой снимками женских гениталий

Музыкант поведал, что они с возлюбленной "угорают" над кадрами, которые фанатки присылают артисту. По словам Никиты Преснякова, девушки отправляют ему свои вагины.
Певец заявил, что его избранница смеется и брезгливо восклицает, видя фото: "Фу, блин!". Также он рассказал, что в их с женой отношениях нет "тупой" ревности. Никита Преснякова добавил, что они с Аленой могут вместе обсудить красивую фигуру проходящей мимо девушки.
Исполнитель считает себя "романтиком до мозга костей". Внук Аллы Пугачевой заверил, что любит только свою супругу. "Я однолюб", – признался Никита Пресняков.
Никита Пресняков женился на Алене Красновой в 2017 году. Поклонники давно ждут от пары наследников. Однако детей в молодой семье пока нет. Избранница музыканта хочет получить образование и насладиться свободной жизнью, не обремененной родительскими обязанностями. Из-за этого на пару постоянно давят родственники и фанаты.
Напомним, в этом году певец рассказывал, что о детях они с женой все-таки думают. Никита Пресняков заявил, что наследники в их семье появятся тогда, когда окружающие перестанут о них спрашивать.