"Дети будут": внук Пугачевой объявил о времени появления первенца

30-летний внук Примадонны Никита Пресняков признался, что они с женой думают о детях.

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова стал героем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Беседа артиста и ведущего Бориса Корчевникова коснулась личной жизни Никиты Преснякова.

Молодой музыкант уже четыре года женат на Алене Красновой. Супруги живут счастливо, но наследников на свет так и не произвели. Никите и Алене часто приходится оправдываться за это перед родственниками. Обычно внук Пугачевой довольно сухо отвечает, что пока у них с женой другие приоритеты, но в студии он рассказал, что о детях они все-таки думают. Пресняков заявил, что наследники в их семье появятся тогда, когда все окружающие перестанут о них спрашивать.

Напомним, что супруги познакомились довольно давно: Никите тогда было 22 года, а Алене – всего 17. Будущая избранница звездного наследника жила недалеко от дачи Преснякова. Молодые люди случайно встретились, а потом завязался роман, который закончился свадьбой. Сын Орбакайте признался, что в какой-то момент в отношениях были трудности и пара даже расставалась на полгода, но этот период только помог им лучше понять друг друга.

Совсем недавно звездный наследник отметил свое 30-летие. По этому поводу Никита Пресняков устроил шумную вечеринку в стиле аниме.