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Шоу-бизнес
Не желающая рожать сноха Орбакайте ударилась в голубизну: Психанула

Не желающая рожать сноха Орбакайте ударилась в голубизну: Психанула

Алена Краснова решила преобразиться и удивила фанатов неожиданным выбором цвета волос.
прочитано 450 раз

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков и Алена Краснова женаты уже четыре года, и поклонники давно ждут от пары наследников. Однако детей в семье пока так и нет. Краснова хочет получить образование и насладиться свободной жизнью, не обремененной родительскими обязанностями. Из-за этого на пару постоянно давят родственники и фанаты.

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 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Невестка певицы Кристины Орбакайте постоянно находится под пристальным вниманием поклонников звездной семьи. Такое выдержит только психологически подготовленный человек, но даже сильные порой нуждаются в разрядке.

Алена Краснова рассказала в своем "Инстаграм", что "психанула" и решила кардинально сменить образ. Судя по всему, так девушка снимает стресс. По словам снохи Орбакайте, она делает это как минимум раз в два года.

На этот раз жена Никиты Преснякова решила выкрасить пряди волос в голубой цвет. Подписчики были очень удивлены такому преображению. Девушка отметила, что в прошлый раз ходила с розовыми волосами.

Впрочем, как написала Алена Краснова в разделе "Сторис", этот цвет быстро смоется с ее прядей, и волосы приобретут нежно пепельный оттенок.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2021, 14:54 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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