Не желающая рожать сноха Орбакайте ударилась в голубизну: Психанула

Алена Краснова решила преобразиться и удивила фанатов неожиданным выбором цвета волос.

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков и Алена Краснова женаты уже четыре года, и поклонники давно ждут от пары наследников. Однако детей в семье пока так и нет. Краснова хочет получить образование и насладиться свободной жизнью, не обремененной родительскими обязанностями. Из-за этого на пару постоянно давят родственники и фанаты.

Невестка певицы Кристины Орбакайте постоянно находится под пристальным вниманием поклонников звездной семьи. Такое выдержит только психологически подготовленный человек, но даже сильные порой нуждаются в разрядке.

Алена Краснова рассказала в своем "Инстаграм", что "психанула" и решила кардинально сменить образ. Судя по всему, так девушка снимает стресс. По словам снохи Орбакайте, она делает это как минимум раз в два года.

На этот раз жена Никиты Преснякова решила выкрасить пряди волос в голубой цвет. Подписчики были очень удивлены такому преображению. Девушка отметила, что в прошлый раз ходила с розовыми волосами.

Впрочем, как написала Алена Краснова в разделе "Сторис", этот цвет быстро смоется с ее прядей, и волосы приобретут нежно пепельный оттенок.