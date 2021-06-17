Оголившая живот невестка Орбакайте поделилась долгожданным счастьем: Наконец-то

Никита Пресняков и Алена Краснова женаты уже четыре года, и все ждут от пары наследников.

Они познакомились, когда девушка еще училась в школе. Влюбленные не сразу поняли, что между ними не просто летний роман. Алена поначалу даже испугалась серьезности намерений Никиты Преснякова, но в итоге все же решила связать с ним свою судьбу.

Сразу после свадьбы молодых начали атаковать вопросами о наследниках, однако, судя по всему, влюбленные решили не торопиться. Алена Краснова сначала захотела получить образование, насладиться общением с мужем, а уже потом думать о малышах.

Накануне девушка в личном блоге сообщила о долгожданном радостном событии: она защитила диплом! "Ура, товарищи, наконец-то это закончилось! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – поделилась счастьем супруга Никиты Преснякова. Сообщение об окончании учебы невестка Кристины Орбакайте сопроводила серией снимков с оголенным животом.

Подписчики тут же поздравили девушку, пожелав ей удачи в карьере. "А какая ты Красавица и умница! Поздравляю", "Алена, поздравляю! Успехов. Интересной работы", "Ого, какой специалист!!! Мы вас берем!", – написали в комментариях.

Напомним, ранее в интервью Никита Пресняков рассказал, когда собирается заводить детей. Он отметил, что они с женой станут родителями тогда, когда все от них отстанут с этим вопросом.