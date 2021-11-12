Копия брата: Шепелев впервые показал лицо младшего сына

Дмитрий Шепелев неожиданно для поклонников раскрыл внешность маленького наследника от своей возлюбленной Екатерины Тулуповой.



Шоумен опубликовал фото с Тихоном в своем микроблоге, чем несказанно обрадовал подписчиков. На снимке можно увидеть личико семимесячного чада.

Кадр сделан в автомобиле. Ребенок на нем сидит в детском кресле в комбинезоне и с соской во рту. Рядом с ним находится звездный отец. Ведущий поведал, что идеальным сценарием для сынишки в путешествиях является сон. По словам Дмитрия Шепелева, на сей раз малыш проспал целых два часа, чего раньше в поездках не было.

Россияне посчитали, что Тихон очень похож на своего старшего брата Платона. Хотя это странно, ведь восьмилетний наследник шоумена рожден ныне усопшей Жанной Фриске. Поклонники оставили ребенку и телеведущему массу добрых комментариев.

Напомним, минувшим летом Дмитрий Шепелев с семьей отдыхали на Мальдивах. В путешествие они брали и маленького Тихона. Ведущий говорил, что поездка получилась необычной, поскольку они с избранницей не брали с собой помощниц, чтобы больше времени самим провести с детьми.

Как писали "Дни.ру", бывшая возлюбленная телеведущего, певица Жанна Фриске умерла в 2015 году. Звезда боролась с раком мозга, но недуг оказался сильнее. К сожалению, после смерти артистки его отношения с родственниками знаменитости совсем испортились. Дмитрий Шепелев не дает родителям Жанны Фриске видеться с внуком.