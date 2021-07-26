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Шоу-бизнес
Появились сенсационные кадры подросшего сына Шепелева

Появились сенсационные кадры подросшего сына Шепелева

Наследнику Дмитрия Шепелева и покойной Жанны Фриске восемь лет. Долгое время телеведущий не показывал Платона общественности, предпочитая оберегать от фотокамер.

Продолжение: Шепелева с сыном подкараулили на улице
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Поклонники давно просили звезду экрана продемонстрировать, каким растет мальчик. И шоумен сделал фотосессию с сыном, порадовав россиян.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Фотосессия в журнале Hello! стала для Платона первой профессиональной съемкой. Дмитрий Шепелев признался, что обожает проводить время с наследником. Чаще всего это удается сделать в будни – утром и вечером. Иногда шоумен так загружен, что не успевает пообщаться с ребенком, поэтому берет Платона на работу.

У мальчика тоже довольно плотный график. Ведь кроме школы он дополнительно занимается русским языком, литературой, спортом, осваивает игру на гитаре и катается на скейте. Дмитрий Шепелев гордится сыном: недавно Платон победил в теннисном турнире. Мальчишка уже задумался о том, чтобы одержать победу в "Ролан Гаррос".

Но главной страстью ребенка является музыка. Любимое направление – рок. Платон обожает группу Green Day. Судя по всему, сказались гены матери – талантливой певицы Жанны Фриске. Ее с телеведущим сын хочет стать рок-звездой.

Самым главным в воспитании наследника Дмитрий Шепелев считает сделать так, чтобы он оставался жизнерадостным и светлым. Большое внимание шоумен уделяет прививанию самостоятельности, верности слову и уважению.

Дмитрий Шепелев не исключает того, что отправит сына учиться за рубеж. По словам телеведущего, к социальным сетям Платон пока равнодушен. В целом шоумен не беспокоится о будущем наследника, поскольку уверен в том, что у его сына все будет хорошо.

Напомним, в марте Дмитрий Шепелев вновь стал отцом. Возлюбленная Екатерина Тулупова родила ему сына, которого назвали Тихоном. Ранее телеведущий показал, как Платон гуляет с коляской.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2021, 10:43 Источник: Hello! ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Первый юбилей Платона: как справляется отец-одиночка Шепелев

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