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Шоу-бизнес
"Видела отношение": сестра Фриске раздает вещи покойной чужим людям

"Видела отношение": сестра Фриске раздает вещи покойной чужим людям

Сестра Жанны Фриске решила избавиться от ее вещей, которые хранит с момента трагедии.
прочитано 397 раз

Наталья Фриске вот уже 6 лет хранит все вещи покойной сестры, однако недавно женщина решила раздать часть из них нуждающимся. Сначала она планировала передать одежду в церковь, но изменила свое мнение, когда увидела, как работники обращаются с пожертвованиями. "Я просто видела отношение. Отбирают только то, что им нужно, остальное выбрасывают", - отметила Наталья.

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 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

 Наталья Владимировна Фриске

Наталья Владимировна Фриске певица

Сестра ушедшей певицы была бы рада передать вещи Платону, сыну Жанны, но это невозможно из-за испорченных отношений с его отцом Дмитрием Шепелевым. После смерти Фриске вся ее семья стала винить мужа, который, в свою очередь, забрал сына и запретил родственникам с ним общаться. 35-летняя сестра знаменитости не стала исключением. Поэтому все, что остается Наталье – отдавать вещи скоропостижно скончавшейся Жанны чужим людям.

Напомним, Дмитрий Шепелев оградил Платона практически от всех родных и близких покойной жены. Крестная мальчика и подруга Фрисе Ольга Орлова тоже не может общаться с ним. Такое решение звездного отца вызывает резонанс до сих пор. Недавно Орлова выложила в свой блог фото с крестником Платоном. Подписчики были счастливы увидеть воссоединение, однако их подвела невнимательность. На снимке Ольга была запечатлена с другим своим крестником и тезкой сына Фриске. Общение с ребенком Жанны для нее все еще под запретом.

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Фото: Alexander Keltik / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
2 октября 2021, 12:46 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как растет сын Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

Гость640640
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Рита Павонская
Дедушку Копылова нарядите в шмотки покойной доченьки, всучите ему фанэру про " Малинки" и вперёд, на сцену. Аншлаги будут обеспечены.
УПАСИ ГОСПОДИ! Уже натаха пыталась реанимировать Жанну в ее шмотках-времен Чиркизона-не прокатило! Морду-лица тоже перекроила,но звериный оскал остался,ну никак нам от этого тошнотворного семейства не избавится, их выдворяют в двери,они лезут в окна.Уже все забыли о "творчестве" Жанны,так они прилипли к Дмитрию и Платону,чтоб случайно вспомнили-"благодеятели"-Дарят то,что самим не надобно и еще с претензиями к церкви
Гость640640
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У копыловых-ВРИ крыша совсем поехала-Жанкино шмутье передать Платону Шепелеву-вопрос- где он его будет хранить и зачем!Что лупоглазой-страшко Жанкина квартира потребовалась,вещи покойницы мешают!Золотишко,деньги,собственность -это все нам -крысам,мы очень любили Жанну!Все остальное ненужное -Платону!!
Рита Павонская
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Дедушку Копылова нарядите в шмотки покойной доченьки, всучите ему фанэру про " Малинки" и вперёд, на сцену. Аншлаги будут обеспечены.
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