"Видела отношение": сестра Фриске раздает вещи покойной чужим людям

Сестра Жанны Фриске решила избавиться от ее вещей, которые хранит с момента трагедии.

Наталья Фриске вот уже 6 лет хранит все вещи покойной сестры, однако недавно женщина решила раздать часть из них нуждающимся. Сначала она планировала передать одежду в церковь, но изменила свое мнение, когда увидела, как работники обращаются с пожертвованиями. "Я просто видела отношение. Отбирают только то, что им нужно, остальное выбрасывают", - отметила Наталья.

Сестра ушедшей певицы была бы рада передать вещи Платону, сыну Жанны, но это невозможно из-за испорченных отношений с его отцом Дмитрием Шепелевым. После смерти Фриске вся ее семья стала винить мужа, который, в свою очередь, забрал сына и запретил родственникам с ним общаться. 35-летняя сестра знаменитости не стала исключением. Поэтому все, что остается Наталье – отдавать вещи скоропостижно скончавшейся Жанны чужим людям.

Напомним, Дмитрий Шепелев оградил Платона практически от всех родных и близких покойной жены. Крестная мальчика и подруга Фрисе Ольга Орлова тоже не может общаться с ним. Такое решение звездного отца вызывает резонанс до сих пор. Недавно Орлова выложила в свой блог фото с крестником Платоном. Подписчики были счастливы увидеть воссоединение, однако их подвела невнимательность. На снимке Ольга была запечатлена с другим своим крестником и тезкой сына Фриске. Общение с ребенком Жанны для нее все еще под запретом.