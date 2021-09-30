Орлова обняла крестника Платона после известия о строгом запрете Шепелева

Ольга Орлова является крестной матерью Платона – сына покойной Жанны Фриске.

Известно, что певица не может общаться со своим крестником из-за строгого запрета его отца – Дмитрия Шепелева. Однако накануне в инстаграм-аккаунте Ольги Орловой неожиданно появилось фото, на котором она запечатлена в обнимку с мальчиком по имени Платон. Звезда поздравила крестника с днем рождения и пояснила, что она трижды крестная. Два ее крестных сына – тезки. Поэтому именинник на фото – это Платон, но это не сын Жанны Фриске.

Судя по всему, многие подписчики Ольги Орловой просто не дочитали ее пост до конца. Люди тут же стали писать, как сильно вырос наследник Фриске и как здорово, что крестной матери наконец удалось с ним встретиться. Более внимательные пользователи попытались объяснить другим, что это совсем не тот мальчик. В результате в комментариях под постом разразилась целая баталия.

Сбитые с толку фолловеры написали:

"Поздравляю. Это же сын Жанны. Как вырос" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "А я так обрадовалась с самого начала, подумала , что Вам Дима с Платоном разрешил общаться", "Я читаю комменты и орууу!!! ощущение, что люди уверены, что есть лишь один Платон на всей планете".

Сама Ольга Орлова сначала попыталась отвечать подписчикам, но затем оставила это дело и ограничила комментарии к резонансной публикации.

Ранее "Дни.ру" писали об отношениях нового ухажера Ольги Орловой и взрослого сына певицы.