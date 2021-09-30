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Шоу-бизнес
Орлова обняла крестника Платона после известия о строгом запрете Шепелева

Орлова обняла крестника Платона после известия о строгом запрете Шепелева

Ольга Орлова является крестной матерью Платона – сына покойной Жанны Фриске.
прочитано 2506 раз

Известно, что певица не может общаться со своим крестником из-за строгого запрета его отца – Дмитрия Шепелева. Однако накануне в инстаграм-аккаунте Ольги Орловой неожиданно появилось фото, на котором она запечатлена в обнимку с мальчиком по имени Платон. Звезда поздравила крестника с днем рождения и пояснила, что она трижды крестная. Два ее крестных сына – тезки. Поэтому именинник на фото – это Платон, но это не сын Жанны Фриске.

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Судя по всему, многие подписчики Ольги Орловой просто не дочитали ее пост до конца. Люди тут же стали писать, как сильно вырос наследник Фриске и как здорово, что крестной матери наконец удалось с ним встретиться. Более внимательные пользователи попытались объяснить другим, что это совсем не тот мальчик. В результате в комментариях под постом разразилась целая баталия.

Сбитые с толку фолловеры написали:

"Поздравляю. Это же сын Жанны. Как вырос" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "А я так обрадовалась с самого начала, подумала , что Вам Дима с Платоном разрешил общаться", "Я читаю комменты и орууу!!! ощущение, что люди уверены, что есть лишь один Платон на всей планете".

Сама Ольга Орлова сначала попыталась отвечать подписчикам, но затем оставила это дело и ограничила комментарии к резонансной публикации.

Ранее "Дни.ру" писали об отношениях нового ухажера Ольги Орловой и взрослого сына певицы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 сентября 2021, 12:38 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Ольги Орловой

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