На онкобольного Тинькова обрушилось несчастье

На онкобольного Олега Тинькова обрушилось несчастье. Неизвестные обокрали дом предпринимателя.

Речь идет о здании, расположенном в Никольском тупике в Москве. По версии следователей, неизвестный проник в дом Олега Тинькова 3 или 4 августа и вскрыл два сейфа. Злоумышленник похитил ценные вещи стоимостью более миллиона рублей.

О случившемся полицейским сообщила горничная супруги бизнесмена Рины Восман. Придя на работу, женщина обнаружила беспорядок в комнатах и поврежденный сейф. Стражи порядка возбудили уголовное дело о краже. Правонарушителя разыскивают.

Отметим, сейчас Тиньков находится в лондонской больнице. Бизнесмен борется с острой формой лейкемии. На днях он перенес трансплантацию костного мозга. В своем инстаграм-аккаунте предприниматель разместил видеозапись процедуры.

Олег Тиньков рассказал, что в трансплантации нет ничего страшного. Это обычное вливание крови. "Череп не разрезают – это головной мозг, и пункцию в позвоночник тоже – это спинной", – заявил он. Бизнесмен добавил, что донором для него стала девушка из Германии.

В июне этого года стало известно о переносе на сентябрь судебного заседания по делу об экстрадиции в США Олега Тинькова. Предпринимателя обвиняют в подаче ложной налоговой декларации. Россиянину грозит до шести лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.