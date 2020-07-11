Олег Тиньков перенес трансплантацию костного мозга

Олег Тиньков уже вышел на связь. В своем инстаграм-аккаунте он сообщил, что все прошло хорошо, и поспешил развеять миф о пересадке костного мозга. Бизнесмен объяснил – ему просто перелили кровь. "Череп не распиливают, позвоночник не разрезают", – посмеялся предприниматель.
Также Тиньков обратился к россиянам. Он призвал соотечественников сдавать кровь из вены, жертвовать нуждающимся пациентам. Бизнесмен отметил, что в Германии зафиксировано семь миллионов доноров, а в России – всего 130 тысяч. "Нам должно быть стыдно!", – считает Олег Юрьевич.
В дальнейшем предприниматель планирует создать благотворительный фонд для людей, которые столкнулись со смертельными недугами. Помогать ему в этом будет жена Рина Восман.
"Как выберусь, планирую с супругой подключится к этому процессу. Но это потом, пока – Господи помилуй", – написал владелец "Тинькофф Банка"
Напомним, несколько недель назад стало известно, что Олег Тиньков переболел коронавирусом, поскольку из-за лейкемии его иммунитет ослаб. Сейчас бизнесмен нуждается в длительной реабилитации, которая, скорее всего, займет больше года.
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