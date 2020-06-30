Борющийся с раком крови банкир Тиньков переболел коронавирусом

Олег Тиньков весной сообщил, что осенью прошлого года ему поставили неутешительный диагноз – рак крови. Бизнесмен прошел три курса химиотерапии, которые победили большую часть клеток лейкемии.

Из-за препаратов у предпринимателя развился сепсис и появилось много других побочек, которые удалось купировать. Однако на этом беды банкира не закончились. Ослабленный организм не устоял перед коронавирусом.

Как отметил Олег Тиньков в личном блоге, три месяца назад он переболел COVID-19. Миллиардер поблагодарил врачей, которые боролись за его жизнь. Также банкир признателен семье. Он отметил, что 31 год назад выбрал лучшую женщину на свете. "Рина просто вытащила меня", – говорит предприниматель. Также за время болезни бизнесмен понял, его дети – взрослые и цельные личности.

Олег Тиньков не опускает руки и планирует продолжить лечение в Лондоне. На следующей неделе ему предстоит операция по пересадке костного мозга, а затем длительная реабилитация. Как отметил банкир, восстановление может занять больше года.

Бизнесмен не планировал сообщать широкой общественности, что заболел лейкемией. Однако объявить об этом пришлось из-за судебного процесса в Америке, где миллиардер является главным фигурантом. По версии министерства юстиции США, в 2013 году Олег Тиньков скрыл от властей страны один миллиард рублей в доходах и активах.