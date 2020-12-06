"Непонятно, как бороться": Ольг Тиньков о тяжелой схватке со смертельным недугом

Еще в прошлом году вся страна узнала о страшном диагнозе, поставленном предпринимателю Олегу Тинькову. Тогда и сам бизнесмен не мог поверить в позитивный исход событий и полное исцеление. К счастью, мужчина всю жизнь следил за своим здоровьем и собственноручно помогал организму перестроиться на новый курс терапии.

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