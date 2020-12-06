"Непонятно, как бороться": Ольг Тиньков о тяжелой схватке со смертельным недугом

О результатах лечения Олег Тиньков рассказывает в своем блоге. По словам миллиардера, уже прошло около 150 дней с того момента, как была осуществлена трансплантация стволовых клеток. За это время общее состояние банкира заметно улучшилось.
Однако в этой ситуации происходят и весьма неприятные моменты. Олега Тинькова беспокоит, что медики постоянно сдвигают сроки реабилитации – раньше были озвучены 100 первых днях, затем этот показатель достиг уже 200 дней. Накануне лечащие врачи заявили, что предпринимателю придется потерпеть еще год.
"Полное выздоровление уходит куда-то в середину 2021 года. Чувствую, кстати, себя нормально, но начался GVHD, или, как говорят по-русски, "реакция транспланта против хозяина". Месяц назад меня полностью сняли с иммуносапрессии, и это дало о себе знать. Непонятно, как и бороться", – откровенно пишет Тиньков.
Профессор, занимающийся лечебной терапией Олега, полностью подтверждает вышесказанное. Грибен уверен, что подобная реакция показатель того, что донор работает и убивает лейкемийные и иные патогенные клетки. Сам же миллиардер списывает свое выздоровление на крепкий организм и регулярные занятия спортом.
Если верить Тинькову, до того, как ему был озвучен смертельный диагноз, он регулярно бегал, закалялся и проводил время на спортивных и тренажерных площадках.
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