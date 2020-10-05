Пускают газ и усыпляют: Викторию Боню обокрали на юге Франции

Блогер Виктория Боня живет в бандитском районе на юге Франции. Ее дом не раз подвергался набегам грабителей, однако она не собирается уезжать из неблагополучного местечка. Так, инстадива подверглась нападению во второй раз за десять дней.

Модель Викторию Боню ограбили. Злоумышленники взломали дверь, разбили окно и из квартиры на юго-востоке Франции (в Кап-д'Ай) вынесли, по словам блогера, сумок и брендовых вещей на 250 тысяч евро.

Она отметила, что без ее ведома эта информация попала во французскую прессу от ее же соседей. Да еще и с фоторепортажем. Воры залезли к ней в дом в дневное время через оставленную открытой дверь на террасе.

Когда инцидент произошел в первый раз, полицейские уверили девушку, что найдут злоумышленников, и они больше не вернутся. Однако подозрения Бони подтвердились, и полиция никого не наказала, а грабители пришли "за добавкой". При этом Виктория удивлена, что соседи все видели и не предприняли никаких мер.

"Соседи видели, как кто-то выжидал во дворе, прятался за машины, чтобы проскочить, когда никого не будет. <...> Спасибо вам, соседи, за то, что вы просто наблюдаете, фотографируете", – написала Виктория Боня в своем "Инстаграм".

Она отметила, что ущерб составил около 250 тысяч евро. Среди украденного было огромное количество дорогих сумок и вещей. После повторного бандитского налета Виктория Боня установила в доме сигнализацию, камеру, сенсоры.

При этом вредные соседи как будто нарочно решили навредить Боне и здесь: они выступили против установки камер, потому что те не подходили по дизайну под фасады дома. Боня намерена судиться, ведь с ней живет несовершеннолетний ребенок, а его безопасность для девушки превыше всего.

Модель предупредила туристов о том, что на юге Франции очень опасная обстановка. Бандиты влезают в дома, которые снимают приезжающие. Бывает даже такое, что воры пускают газ и усыпляют людей, чтобы обворовать их.