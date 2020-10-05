Пускают газ и усыпляют: Викторию Боню обокрали на юге Франции

Модель Викторию Боню ограбили. Злоумышленники взломали дверь, разбили окно и из квартиры на юго-востоке Франции (в Кап-д'Ай) вынесли, по словам блогера, сумок и брендовых вещей на 250 тысяч евро.
Она отметила, что без ее ведома эта информация попала во французскую прессу от ее же соседей. Да еще и с фоторепортажем. Воры залезли к ней в дом в дневное время через оставленную открытой дверь на террасе.
Когда инцидент произошел в первый раз, полицейские уверили девушку, что найдут злоумышленников, и они больше не вернутся. Однако подозрения Бони подтвердились, и полиция никого не наказала, а грабители пришли "за добавкой". При этом Виктория удивлена, что соседи все видели и не предприняли никаких мер.
"Соседи видели, как кто-то выжидал во дворе, прятался за машины, чтобы проскочить, когда никого не будет. <...> Спасибо вам, соседи, за то, что вы просто наблюдаете, фотографируете", – написала Виктория Боня в своем "Инстаграм".
Она отметила, что ущерб составил около 250 тысяч евро. Среди украденного было огромное количество дорогих сумок и вещей. После повторного бандитского налета Виктория Боня установила в доме сигнализацию, камеру, сенсоры.
При этом вредные соседи как будто нарочно решили навредить Боне и здесь: они выступили против установки камер, потому что те не подходили по дизайну под фасады дома. Боня намерена судиться, ведь с ней живет несовершеннолетний ребенок, а его безопасность для девушки превыше всего.
Модель предупредила туристов о том, что на юге Франции очень опасная обстановка. Бандиты влезают в дома, которые снимают приезжающие. Бывает даже такое, что воры пускают газ и усыпляют людей, чтобы обворовать их.
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