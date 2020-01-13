Показавший интимное место на всю страну Виторган одурачил россиян

В кадре абсолютно голый артист спускается по деревянной лестнице в воду, а затем ныряет в прорубь. При этом Виторган не постеснялся показать поклонникам все достоинства своей задней части. Видео 47-летняя знаменитость подписала так: "Мальдивы. Хорошо." Ролик был заснят в темное время суток.
Однако при детальном рассмотрении выяснилось, что на самом деле Максим ловко одурачил россиян. Оказалось, что актер отдыхает в Подмосковье, а не на шикарном курорте. Кроме того, звезда отечественного шоу-бизнеса искупался не нагим, как можно было подумать, а в плавках телесного цвета. На видео их практически не видно, сообщает "Экспресс газета".
К слову, недавно актеру посулили небывалый успех в 2020 году. Такой прогноз дал астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев.
Экстрасенс заявил, что известный культурный деятель Виторган в новом году выйдет на совершенно новый уровень – вполне возможно, мирового масштаба. Продюсерская деятельность Максима станет еще более успешной благодаря его гениальным идеям, и здесь самое важное – порвать отношения с завистниками на телевидении, которые будут тянуть его на дно.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Бабищи
Женская сторона развода!Продолжаем!
Обратно в Союз!
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Третья мировая война будет или нет?