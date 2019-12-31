"Полная фигня": Виторган раскрыл сенсационную деталь расставания с Собчак

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Актриса Светлана Крючкова умерла на операционном столе
Пресняков и Подольская расстались из-за Николаева
"Под чем она?": еле шевелящая губами Волочкова купила билет в один конец
После известия о параличе Заворотнюк пришла на крестины девочки
77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером
партнеры
Вторник 31 декабря
Лента новостей
14:27
Врач предупредил о неожиданной опасности мандаринов
13:57
Ученые определили оптимальную продолжительность сна
13:57
Негативные последствия: двуличный Лукашенко перехитрил сам себя
13:18
"Беззаконие, лицемерие и скотство": Порошенко разнесли после триумфа Зеленского
13:09
Глава Минпросвещения рассказала о дефиците учителей в школах
12:57
В Москве задержали и отменили более 70 авиарейсов
12:52
Чем заняться на зимних каникулах в Москве: афиша
12:34
Названы самые популярные среди туристов регионы России
12:26
Роспотребнадзор рассказал россиянам об их правах при задержке рейса
12:09
В Мексике нашли древний дворец индейцев майя
11:27
Что смотреть в новогоднюю ночь на ТВ
11:27
Москву в Новый год будет сторожить целая армия правоохранителей
10:58
Эксперты подсчитали стоимость салата мимоза
10:12
Россиянам рассказали о способах не потерять работу
09:51
"Сосочки вверх": актриса Макеева снялась без лифчика
09:49
Экономисты рассказали о судьбе рубля в 2020 году
09:38
Полуголая Бледанс похвасталась своими сочными ананасами
09:21
Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга
09:14
Три человека погибли при пожаре в Подмосковье
09:13
"Превратились сами в проститутку": обиженный Разин пнул Лещенко
09:07
Нарколог рассказал о борьбе с похмельем после застолья
08:52
Врачи назвали правила безопасного похода в баню
08:32
В Москве загорелся склад с газовыми баллонами
08:29
"Нет сил": Кожевникова напугала народ странным сообщением
08:23
"Может умереть на сцене": Пригожин откровенно о сдавшей Пугачевой
06:37
"Частная лавочка": известный певец раскрыл скандальную подноготную "Евровидения"
04:15
Появилась информация о женитьбе Бузовой
02:39
"Погань всякая": обрушившемуся на Водонаеву Охлобыстину дали смачную пощечину
00:48
Володин ответил на заявление посла США в Польше
00:08
Звезда Голливуда скоро станет отцом
21:54
"Реальная угроза для жизни": скандалящих Пригожина и отца Фриске предупредили об опасности
21:45
"Его там никто не ждет": Шаляпина вышвырнули из шоу-бизнеса
21:44
В Астрахани во время поминок в кафе провалился пол
21:35
В Москве гендиректор ЧОПа с семьей обокрал "Ашан" на 30 тысяч
21:31
"Давление одной группы": Украине гарантировали распад
21:22
В центре Новокузнецка произошла массовая драка
21:07
Знаменитый российский футболист погиб в аварии в центре Москвы
20:44
Мужчина устроил стрельбу в центре Берлина
20:35
Есть пострадавшие: в Петербурге маршрутка столкнулась с джипом на перекрестке
20:16
В Ростове-на-Дону нелегальный таксист набросился с кастетом на водителя "Яндекс.Такси"
19:52
Путин провел важные переговоры с Лукашенко
19:10
Как правильно организовать новогодний стол
18:57
Украина лишится важного права в 2020 году
18:23
Путин влепил звонкую пощечину мечущемуся Зеленскому
18:19
Звезда сериала "Интерны" попала в больницу
17:52
Бордель под вывеской салона красоты: Рудковскую призывают раскрыть правду о прошлом
17:40
Погиб ребенок: под Москвой грузовик врезался в пешеходов возле ТЦ
17:33
Елка наряжена: как готовятся к Новому году в космосе (видео)
17:13
Решившийся на перемены Лазарев сделал важное заявление
17:06
В Химках стартуют матчи Tennis Europe ONE SGM Christmas Cup 2020
16:51
Хочу отдаваться парням всю ночь: Григорьев-Апполонов встретит новый год в гей-клубе
16:44
Сын Федоровой удивил своими выдающимися способностями (видео)
16:41
Собчак поставила замужество и Богомолова на последнее место
16:29
Suzuki Vitara: заводной апельсин
16:28
В Павловском Посаде под балконом нашли маленького ребенка
16:25
Гороскоп на январь
16:11
"За собой бы последить стоило": Шнурова погнали в шею с телевидения
16:00
Гороскоп на неделю
15:41
Застрявший в унитазе сын Сафронова ввязался в драку из-за чужой жены
15:37
"Взрослая не по годам": дочь Панина покорила народ талантом
15:34
Заворотнюк страшно наказали после укуса в нежное место
15:27
"Вазелин поможет": Седокова отреагировала на ожог в форме полового органа
15:04
"У вас по нужде, а у них от жира!": обратившийся к проституткам Охлобыстин втоптал в грязь Водонаеву
15:01
Замужем? Вышедшая в свет Ани Лорак блеснула кольцом
14:51
Фадеев хочет отправиться на небеса после роспуска своих артистов
14:44
"Дилдо затыкает дырочку": известный певец жестко поиздевался над наивной Бузовой
14:39
Green Flow: отдых с акцентом на здоровье
14:38
Президент Туркменистана на коне выступил в цирке
14:18
Американскому послу пришлось объясняться перед корейцами за усы
14:09
"Куколка!": 51-летняя Валерия без юбки восхитила россиян
14:02
Более половины россиян хотят уйти с работы
13:51
Россиянки из Югры оголяют груди в защиту животных
13:34
Экотехнопарк "Калуга" исполняет новогодние мечты
13:32
"Стыд и срам": расфуфыренного Киркорова решили привести в порядок
13:31
"Обычное дело": Богомолов откровенно о ночных приключениях с Собчак
13:30
"Хочется увидеть авторов": Харламов взбесился из-за обвинений в изменах Батрутдинову
13:29
Известный артист не дал стул Пугачевой после ее выходки
13:20
В Роскачестве рассказали о правилах выбора рыбных консервов
12:57
"А где гипс?": беременную жену Тарасова заподозрили во вранье о переломе
12:56
Диетолог назвала опасные новогодние продукты
12:37
"Удивительная женщина": Киркоров познакомил россиян со своей тетей
12:33
Под Вологдой квартирант убил хозяина дома и жил с его трупом
12:30
"Враг народа": Наргиз Закирову "похоронили заживо" за оскорбления в адрес россиян
12:10
Новая фигура за несколько дней
12:10
Вновь оскандалившегося Боярского просят простить в честь юбилея
12:08
Официальное заявление матери Тимати после ликвидации его сосущей дочери
11:59
Под Псковом перевернулся автобус: десятки пострадавших
11:53
Поезда через Крымский мост довели людей до тошноты
11:29
"Он козел": раскрывшая любовника Лолита заикнулась о шестом замужестве
11:25
Беременная жена звезды шоу "Дом-2" довела себя до жуткого истощения
11:18
Ни один мужчина не удовлетворил юную дочь Волочковой
11:13
Подсчитаны доходы самых богатых людей России в 2019 году
11:02
18-летняя красотка свела Сеть с ума (фото)
10:49
Назван преемник Галины Волчек в театре "Современник"
10:13
Ученые назвали самые перспективные профессии
10:12
"Еле дышит": эксперт о состоянии Аллы Пугачевой
10:12
Отметили приготовленными в золоте стейками: экс-жена рыжего из "Иванушек" вышла замуж
10:05
"Оставьте ребенка в покое": Яковлева взвыла из-за нападок на изуродованного сына
09:43
Актера Зака Эфрона экстренно госпитализировали из-за смертельной болезни
09:29
Погрязшего в долгах Киркорова хотят лишить жилья через подставных лиц
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Володин ответил на заявление посла США в Польше
Green Flow: отдых с акцентом на здоровье
Новая фигура за несколько дней
Президент Туркменистана на коне выступил в цирке
Рыдающая на панихиде Дапкунайте закрыла красное от слез лицо
22-летний участник "Битвы экстрасенсов" переплюнул старых коллег
Шоу-бизнес

"Полная фигня": Виторган раскрыл сенсационную деталь расставания с Собчак

Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Накануне 2020 года Максим Виторган решил не подводить итоги уходящего. Зато актер неожиданно поделился подробностями расставания с бывшей женой Ксенией Собчак.
прочитано 908 раз

Максим Виторган и Ксения Собчак объявили о разводе в начале весны. Как паре удалось провернуть оформление всех необходимых документов незаметно для ушлых представителей СМИ, остается только догадываться.

ПО ТЕМЕ

Собчак бросила сына и укатила с Богомоловым на Мальдивы

Виторган взбесился из-за упоминания о предательнице Собчак

 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

На тот момент общество, судя по многочисленным комментариям в Сети, встало на сторону Максима Виторгана. Говорят, именно Ксения Собчак стала инициатором расставания, потому что увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Интересно, что Максим упорно не желал быть "рогоносцем". Даже когда муссировались слухи, будто Новый 2019 год он встретит без жены, сам актер публиковал фото, якобы подтверждающие обратное.

Но теперь Виторган вдруг разоткровенничался и признался, что главный зимний праздник встречал в одиночестве. Вернее, даже и не встречал. "А я итоги года не буду подводить – кому уже итоги, а я лишь начал жить;-))) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявил Максим.

"Прошлый Новый год я встретил спя один дома. То есть, Нового года у меня, вроде, и не было. А сам год был. И теперь уверенно могу утверждать – как встретишь, так и проведешь – полная фигня", – заключил артист.

По всей видимости, Максим Виторган имеет в виду актрису Нино Нинидзе, с которой начал встречаться после расставания с Ксенией Собчак. Общественность благосклонно оценила эту связь. Некоторые интернет-пользователи сочли ее куда более подходящей кандидатурой для жены Виторгана. Большинство комментаторов прямо заявили, что Нино красивее Ксении.

"Вот сейчас правой рукой я печатаю этот пост, а левой глажу, еще пока спящее нежным сном, доказательство этого открытия. Привет, прекрасная N. Все остальное у меня было и так. И пусть так будет", – написал Максим Виторган у себя в "Инстаграм", опубликовав фото с молодой возлюбленной.

В заключение бывший муж Ксении Собчак обратился к подписчикам с пожеланием: "С Новым годом! И пусть ваши необходимости будут равны вашим удовлетворенностям. И при этом никто не пострадает".

Автор: 31 декабря 2019, 13:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Виторган! Ходи в синагогу и ставь свечи каждые восквесенье, что так легко отделался от гиены всея Руси, ненавистной всей России, мымры собчачки! Пусть мотает нервы придурку-богомолу!
1

Популярные темы форума

Политика

"Давление одной группы": Украине гарантировали распад
Путин провел важные переговоры с Лукашенко
Украина лишится важного права в 2020 году
Зеленский вляпался в скандал с "обрезанием"

Шоу-бизнес

"Полная фигня": Виторган раскрыл сенсационную деталь расставания с Собчак
Киркоров попытался флиртовать с матерью Михайлова
Что стоит за действиями опубликовавшей тошнотворные фото Кудрявцевой
"Можно и мальчика, и девочку": 51-летняя Бондарчук о детях для нового избранника

Проишествия

Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек
Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

"За собой бы последить стоило": Шнурова погнали в шею с телевидения

Эксперт жестко высказался в отношении певца
Шоу-бизнес

Собчак поставила замужество и Богомолова на последнее место

Теледиве милее карьерные достижения
Шоу-бизнес

Бордель под вывеской салона красоты: Рудковскую призывают раскрыть правду о прошлом

Знаменитость подозревают в обмане
Шоу-бизнес

Хочу отдаваться парням всю ночь: Григорьев-Апполонов встретит новый год в гей-клубе

Певец хочет проникновенной любви

Гороскоп

Гороскоп на январь
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Славянский гороскоп на 2020 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Пьяные, что ли": народ в ужасе от выступления российских биатлонистов
Угроза здоровью: Медведева назвала настоящую причину ухода
"Загитова – персик": Ягудин пришел в восторг от 17-летней фигуристки
Косторная может сняться с чемпионата России

Регионы

Поезда через Крымский мост довели людей до тошноты
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru