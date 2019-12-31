"Полная фигня": Виторган раскрыл сенсационную деталь расставания с Собчак

Накануне 2020 года Максим Виторган решил не подводить итоги уходящего. Зато актер неожиданно поделился подробностями расставания с бывшей женой Ксенией Собчак.

Максим Виторган и Ксения Собчак объявили о разводе в начале весны. Как паре удалось провернуть оформление всех необходимых документов незаметно для ушлых представителей СМИ, остается только догадываться.

На тот момент общество, судя по многочисленным комментариям в Сети, встало на сторону Максима Виторгана. Говорят, именно Ксения Собчак стала инициатором расставания, потому что увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Интересно, что Максим упорно не желал быть "рогоносцем". Даже когда муссировались слухи, будто Новый 2019 год он встретит без жены, сам актер публиковал фото, якобы подтверждающие обратное.

Но теперь Виторган вдруг разоткровенничался и признался, что главный зимний праздник встречал в одиночестве. Вернее, даже и не встречал. "А я итоги года не буду подводить – кому уже итоги, а я лишь начал жить;-))) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявил Максим.

"Прошлый Новый год я встретил спя один дома. То есть, Нового года у меня, вроде, и не было. А сам год был. И теперь уверенно могу утверждать – как встретишь, так и проведешь – полная фигня", – заключил артист.

По всей видимости, Максим Виторган имеет в виду актрису Нино Нинидзе, с которой начал встречаться после расставания с Ксенией Собчак. Общественность благосклонно оценила эту связь. Некоторые интернет-пользователи сочли ее куда более подходящей кандидатурой для жены Виторгана. Большинство комментаторов прямо заявили, что Нино красивее Ксении.

"Вот сейчас правой рукой я печатаю этот пост, а левой глажу, еще пока спящее нежным сном, доказательство этого открытия. Привет, прекрасная N. Все остальное у меня было и так. И пусть так будет", – написал Максим Виторган у себя в "Инстаграм", опубликовав фото с молодой возлюбленной.

В заключение бывший муж Ксении Собчак обратился к подписчикам с пожеланием: "С Новым годом! И пусть ваши необходимости будут равны вашим удовлетворенностям. И при этом никто не пострадает".