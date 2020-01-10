Тянут на дно: Виторган оказался в заложниках у завистников

Известный культурный деятель Виторган в новом году выйдет на совершенно новый уровень, и вполне возможно, что мирового масштаба. Продюсерская деятельность Максима станет еще более успешной благодаря его гениальным идеям и здесь самое важное для него – это оборвать все отношения с завистниками на телевидении, которые будут тянуть его на дно.
"Что примечательно с астрологической точки зрения, Максиму очень важно жить за городом, ближе к земле и природе, это заряжает его энергией и придает новых сил, так как Виторган в глубине души очень ранимый человек, но никому никогда не сознается в этом", – подчеркнул астролог. Но самое важное, в астрологической карте Максима стоит комбинация "рожденного в рубашке" и во всех жизненных ситуациях Виторган выходит победителем.
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